Через війну в Україні понад 30 дітей пережили ампутацію кінцівок, а якщо бути точним, то вже сьогодні є 31 дитина, з якою війна буде залишатися поряд усе життя. А бойові дії ж іще продовжуються…

Перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров інтерв’ю УНН розповідає, що сьогодні для цих діточок найважливіше – протезування. Взагалі то це юрисдикція Міністерства соціальної політики. МОЗ же надає медичну допомогу та реабілітацію.

– Якщо говорити про дітей, то в принципі проблем з закладами охорони здоров’я в Європі, США немає. Вони дітей досить швидко беруть на протезування, – говорить Дубров.

Тобто, початковий протез поставити можна без зволікань. Але потрібно розуміти, що дитина росте й через певний період потрібно змінювати протези. І так декілька разів за життя.

– Із 992 поранених дітей у 3% була ампутація певних частин тіла. Не лише ноги, руки, хтось отримав ампутацію пальців. А це не протезується, – розказала уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

Офіс Генпрокурора повідомляв, що станом на ранок 1 червня 2023 року 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Джерело: УНН

Фото: Перше медичне об’єднання Львова