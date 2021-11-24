Ученые Бристольского университета в Великобритании провели любопытное исследование, в ходе которого они попытались определить, насколько рано у детей проявляется чувство юмора и как оно формируется в первые годы жизни.

Для этого были привлечены родители родителей 671 ребенка в возрасте от 0 до четырех лет из Великобритании, США, Австралии и Канады. Им предложили заполнить пятиминутный опросник, состоящий из 20 вопросов.

Было обнаружено, что самый ранний зарегистрированный возраст, в котором некоторые дети ценили юмор, составлял один месяц. При этом, по оценкам, 50% детей ценили юмор к двум месяцам и еще 50% — к одиннадцати.

Ученым удалось выделить 21 тип юмора. Дети до года высоко ценили физические, зрительные и слуховые формы юмора. Это включало игры в прятки, щекотку, смешные рожицы, телесный юмор (например, просовывать голову через ноги), забавные голоса и звуки, погоню и неправильное использование предметов (например, поставив чашку на голову).

Годовалые дети ценили юмор, который предполагали реакцию других: дразнить, показывать скрытые части тела (например, снимать одежду) и пугать. Им также было забавно вести себя как что-то еще (например, животное).

Юмор двухлетних детей отражал развитие речи, в том числе неправильную маркировку, игру с концепциями (например, собаки говорят мычанием) и бессмысленные слова.

Трехлетние дети играют с социальными правилами. Например, произносят непристойные слова для забавы и демонстрируют начало понимания уловок и каламбуров.

— Наши результаты подчеркивают, что юмор — сложный, развивающийся процесс в первые четыре года жизни, — отмечает доцент Бристольской школы образования и ведущий автор исследования Елена Хойка.

Учитывая его универсальность и важность во многих аспектах жизни детей и взрослых, важно, чтобы мы разработали инструменты для педагогической помощи маленьким детям в их развитии и социальной адаптации, отмечают ученые.