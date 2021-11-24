Вчені Брістольського університету у Великій Британії провели цікаве дослідження, в ході якого вони спробували визначити, наскільки рано у дітей проявляється почуття гумору і як воно формується в перші роки життя.

Для цього були залучені батьки батьків 671 дитини віком від 0 до чотирьох років з Великої Британії, США, Австралії та Канади. Їм запропонували заповнити п’ятихвилинний опитувальник, що складався з 20 питань.

Було виявлено, що найперший зареєстрований вік, в якому деякі діти цінували гумор, становив один місяць. При цьому, за оцінками, 50% дітей цінували гумор до двох місяців і ще 50% – до одинадцяти.

Вченим вдалося виділити 21 тип гумору. Діти до року високо цінували фізичні, зорові та слухові форми гумору. Це включало ігри в хованки, лоскіт, смішні пики, тілесний гумор (наприклад, просовувати голову через ноги), забавні голоси і звуки, погоню і неправильне використання предметів (наприклад, поставивши чашку на голову).

Однорічні діти цінували гумор, який припускав реакцію інших: дражнити, показувати приховані частини тіла (наприклад, знімати одяг) і лякати. Їм також було весело поводитися як щось інше (наприклад, тварина).

Гумор дворічних дітей відображав розвиток мови, в тому числі неправильне маркування, гру з концепціями (наприклад, собаки говорять муканням) і безглузді слова.

Трирічні діти грають з соціальними правилами. Наприклад, вимовляють непристойні слова для забави і демонструють початок розуміння хитрощів і каламбурів.

– Наші результати підкреслюють, що гумор – складний процес, що розвивається в перші чотири роки життя, – зазначає доцент Брістольської школи освіти і провідний автор дослідження Олена Хойка.

Враховуючи його універсальність і важливість у багатьох аспектах життя дітей і дорослих, важливо, щоб ми розробили інструменти для педагогічної допомоги маленьким дітям в їх розвитку і соціальної адаптації, зауважують вчені.