Если ваш ребенок-подросток не хочет вставать с постели утром, запирается в своей комнате, отказывается помогать в домашних делах и, кажется, не проявляет интереса ни к чему, на это могут быть серьезные причины.
Гормональные изменения способствуют тому, что подросткам труднее уснуть вечером и проснуться утром, поэтому дети могут быть вялыми и бессильными весь день.
Кроме того, часто ребенок отказывается делать то, что ему навязывают родители, а о настоящих интересах и занятиях сына или дочери родители могут не знать. Оказываясь в одиночестве, подростки могут проходить сверхсложные уровни компьютерной игры, писать фанфики на сотни страниц или снимать остроумные видео для тик-тока или просто прятаться от постоянных упреков и недовольства родителей.
Впрочем, если ребенок был веселым и активным, а вдруг стал вялым и апатичным и потерял интерес к любимым занятиям, это может свидетельствовать о страданиях от стресса или депрессии. Поводов для этого у украинцев сейчас достаточно.
Как распознать, что управляет поведением вашего ребенка, лень или стресс.
Тревожные признаки
- проблемы со сном, ночные кошмары
- постоянные тревога, уныние или раздражительность
- отстраненность, ухудшение памяти, уединенность
- пренебрежение своими привычными обязанностями
- вспышки гнева
- агрессивное поведение
- отказ от еды
Как поддержать подростка
- Говорите и слушайте
- Находите время выслушать рассказы детей о том, что они чувствуют и думают
- Позвольте эмоциям быть
- Расскажите о своих ощущениях, объясните, что бояться плакать нормально
- Планируйте будущее, мечтайте вместе, составляйте планы с детьми
- Посмотрите вместе любимые фильмы. Выбирайте жизнеутверждающие, которые дарят надежду. Обсуждайте увиденное с подростками.
- Хвалите и делайте акценты на достижениях ребенка.
- Поощряйте общение подростков со сверстниками. Расскажите, как ребенок может поддержать друзей, которым тяжело справиться с эмоциями.
- Подключайте подростков к помощи другим. Присоединяйтесь к ней.
- Будьте внимательны к изменениям в поведении ребенка. Если состояние ребенка вызывает беспокойство, проконсультируйтесь с психологом.
Обратитесь за профессиональной помощью, если:
- в пищевых привычках произошли серьезные изменения
- появились нарушения сна
- ребенок говорит о побеге из дома или пытается сбежать
- злоупотребляет психоактивными веществами
- наносит себе вред или имеет суицидальные мысли
Пои вы работаете с психологом, старайтесь создать вокруг ребенка доброжелательную обстановку, чтобы он почувствовал поддержку.