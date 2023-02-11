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Стресс или лень: как их распознать в поведении подростка и помочь

11 февраля 2023, 15:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
подросток
Источник: Depositphotos

Если ваш ребенок-подросток не хочет вставать с постели утром, запирается в своей комнате, отказывается помогать в домашних делах и, кажется, не проявляет интереса ни к чему, на это могут быть серьезные причины.

Гормональные изменения способствуют тому, что подросткам труднее уснуть вечером и проснуться утром, поэтому дети могут быть вялыми и бессильными весь день.

Кроме того, часто ребенок отказывается делать то, что ему навязывают родители, а о настоящих интересах и занятиях сына или дочери родители могут не знать. Оказываясь в одиночестве, подростки могут проходить сверхсложные уровни компьютерной игры, писать фанфики на сотни страниц или снимать остроумные видео для тик-тока или просто прятаться от постоянных упреков и недовольства родителей.

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Впрочем, если ребенок был веселым и активным, а вдруг стал вялым и апатичным и потерял интерес к любимым занятиям, это может свидетельствовать о страданиях от стресса или депрессии. Поводов для этого у украинцев сейчас достаточно.

Как распознать, что управляет поведением вашего ребенка, лень или стресс.

Тревожные признаки

  • проблемы со сном, ночные кошмары
  • постоянные тревога, уныние или раздражительность
  • отстраненность, ухудшение памяти, уединенность
  • пренебрежение своими привычными обязанностями
  • вспышки гнева
  • агрессивное поведение
  • отказ от еды

Как поддержать подростка

  • Говорите и слушайте
  • Находите время выслушать рассказы детей о том, что они чувствуют и думают
  • Позвольте эмоциям быть
  • Расскажите о своих ощущениях, объясните, что бояться плакать нормально
  • Планируйте будущее, мечтайте вместе, составляйте планы с детьми
  • Посмотрите вместе любимые фильмы. Выбирайте жизнеутверждающие, которые дарят надежду. Обсуждайте увиденное с подростками.
  • Хвалите и делайте акценты на достижениях ребенка.
  • Поощряйте общение подростков со сверстниками. Расскажите, как ребенок может поддержать друзей, которым тяжело справиться с эмоциями.
  • Подключайте подростков к помощи другим. Присоединяйтесь к ней.
  • Будьте внимательны к изменениям в поведении ребенка. Если состояние ребенка вызывает беспокойство, проконсультируйтесь с психологом.

Обратитесь за профессиональной помощью, если:

  • в пищевых привычках произошли серьезные изменения
  • появились нарушения сна
  • ребенок говорит о побеге из дома или пытается сбежать
  • злоупотребляет психоактивными веществами
  • наносит себе вред или имеет суицидальные мысли
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Пои вы работаете с психологом, старайтесь создать вокруг ребенка доброжелательную обстановку, чтобы он почувствовал поддержку.

Источник
Минздрав
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