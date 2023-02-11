Если ваш ребенок-подросток не хочет вставать с постели утром, запирается в своей комнате, отказывается помогать в домашних делах и, кажется, не проявляет интереса ни к чему, на это могут быть серьезные причины.

Гормональные изменения способствуют тому, что подросткам труднее уснуть вечером и проснуться утром, поэтому дети могут быть вялыми и бессильными весь день.

Кроме того, часто ребенок отказывается делать то, что ему навязывают родители, а о настоящих интересах и занятиях сына или дочери родители могут не знать. Оказываясь в одиночестве, подростки могут проходить сверхсложные уровни компьютерной игры, писать фанфики на сотни страниц или снимать остроумные видео для тик-тока или просто прятаться от постоянных упреков и недовольства родителей.

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Впрочем, если ребенок был веселым и активным, а вдруг стал вялым и апатичным и потерял интерес к любимым занятиям, это может свидетельствовать о страданиях от стресса или депрессии. Поводов для этого у украинцев сейчас достаточно.

Как распознать, что управляет поведением вашего ребенка, лень или стресс.

Тревожные признаки

проблемы со сном, ночные кошмары

постоянные тревога, уныние или раздражительность

отстраненность, ухудшение памяти, уединенность

пренебрежение своими привычными обязанностями

вспышки гнева

агрессивное поведение

отказ от еды

Как поддержать подростка

Говорите и слушайте

Находите время выслушать рассказы детей о том, что они чувствуют и думают

Позвольте эмоциям быть

Расскажите о своих ощущениях, объясните, что бояться плакать нормально

Планируйте будущее, мечтайте вместе, составляйте планы с детьми

Посмотрите вместе любимые фильмы. Выбирайте жизнеутверждающие, которые дарят надежду. Обсуждайте увиденное с подростками.

Хвалите и делайте акценты на достижениях ребенка.

Поощряйте общение подростков со сверстниками. Расскажите, как ребенок может поддержать друзей, которым тяжело справиться с эмоциями.

Подключайте подростков к помощи другим. Присоединяйтесь к ней.

Будьте внимательны к изменениям в поведении ребенка. Если состояние ребенка вызывает беспокойство, проконсультируйтесь с психологом.

Обратитесь за профессиональной помощью, если:

в пищевых привычках произошли серьезные изменения

появились нарушения сна

ребенок говорит о побеге из дома или пытается сбежать

злоупотребляет психоактивными веществами

наносит себе вред или имеет суицидальные мысли

Пои вы работаете с психологом, старайтесь создать вокруг ребенка доброжелательную обстановку, чтобы он почувствовал поддержку.