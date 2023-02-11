Якщо ваша дитина-підліток не хоче вставати з ліжка вранці, замикається у своїй кімнаті, відмовляється допомагати у хатніх справах та, здається, не проявляє інтересу ні до чого, на це можуть бути доволі серйозні причини.

Гормональні зміни сприяють тому, що підліткам важче заснути ввечері та прокинутися вранці, через що діти можуть бути млявими та безсилими весь день.

Крім того, часто дитина відмовляється робити те, що їй нав’язують батьки, а про справжні інтереси та заняття сина чи доньки батьки можуть не знати. Опиняючись на самоті, підлітки можуть проходити надскладні рівні комп’ютерної гри, писати фанфіки на сотні сторінок чи знімати дотепні відео для тік-току або просто ховатися від постійних докорів та незадоволення батьків.

Зараз дивляться

Втім, якщо дитина була веселою й активною, а раптом стала млявою й апатичною та втратила інтерес до улюблених занять, це може свідчити про страждання від стресу або депресію. Приводів для цього в українців зараз достатньо.

Як розпізнати, що керує поведінкою вашої дитини, лінь чи стрес.

Тривожні ознаки

Проблеми зі сном, нічні кошмари

Постійні тривога, смуток або дратівливість

відстороненість, погіршення пам’яті усамітненість

нехтування своїми звичними обов’язками

спалахи гніву

агресивна поведінка

відмова від їжі

Як підтримати підлітка

Говоріть і слухайте

Знаходьте час вислухати розповіді дітей про те, що вони відчувають і думають

Дозвольте емоціям бути

Розкажіть про свої відчуття, поясніть, що боятися плакати нормально

Плануйте майбутнє, мрійте разом, складайте плани з дітьми

Подивіться разом улюблені фільми. Обирайте життєствердні, які дарують надію. Обговорюйте побачене з підлітками.

Хваліть і робіть акценти на досягненнях дитини.

Заохочуйте спілкування підлітків з однолітками. Розкажіть, як дитина може підтримати друзів, яким важко впоратися з емоціями.

Долучайте підлітків до допомоги іншим. Долучайтеся разом з нею.

Будьте уважними до змін у поведінці дитини. Якщо стан дитини викликає занепокоєння, проконсультуйтеся з психологом.

Зверніться за професійною допомогою, якщо:

У харчових звичках відбулися серйозні зміни

з’явилися порушення сну

дитина говорить про втечу з дому, або намагається втекти

зловживає психоактивними речовинами

Завдає собі шкоду або має суїцидальні думки

Пои ви працюєте з психологом, намагайтеся створити навколо дитини доброзичливу обстановку, щоб вона відчула підтримку.