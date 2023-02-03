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Понад 10 тис. шкільних психологів об’єдналися для підтримки дітей, їхніх батьків та педагогів

3 Лютого 2023, 10:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

У рамках комунікаційної платформи Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти понад 10 тис. шкільних психологів України створили мережу психосоціальної підтримки дітей, їхніх батьків та педагогів.

– Практичні психологи зараз основна ланка з надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. Вони знаходяться на передовій цього фронту, – зазначила заступник міністра освіти і науки України Віра Рогова.

За її словами, комунікаційна платформа забезпечить можливість обміну кращими практиками із залученням провідних українських та іноземних фахівців.

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– Наприкінці минулого року ми звернулися з пропозицією до практичних психологів створити власну професійну мережу і за кілька тижнів понад 10 тис. виявили бажання взяти участь у її роботі, – повідомив директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Першим свій майстер-клас провів відомий телевізійний ведучий і психолог Дмитро Карпачов.

Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Джерело
Міносвіти
Теги
Війна в Україні Поради психолога психічні розлади Психологія Школа
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