У рамках комунікаційної платформи Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти понад 10 тис. шкільних психологів України створили мережу психосоціальної підтримки дітей, їхніх батьків та педагогів.

– Практичні психологи зараз основна ланка з надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. Вони знаходяться на передовій цього фронту, – зазначила заступник міністра освіти і науки України Віра Рогова.

За її словами, комунікаційна платформа забезпечить можливість обміну кращими практиками із залученням провідних українських та іноземних фахівців.

Зараз дивляться

– Наприкінці минулого року ми звернулися з пропозицією до практичних психологів створити власну професійну мережу і за кілька тижнів понад 10 тис. виявили бажання взяти участь у її роботі, – повідомив директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Першим свій майстер-клас провів відомий телевізійний ведучий і психолог Дмитро Карпачов.

Реалізація цієї ініціативи стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів.