В рамках коммуникационной платформы Экосистема психологической помощи в сфере образования более 10 тыс. школьных психологов Украины создали сеть психосоциальной поддержки детям, их родителям и педагогам.

— Практические психологи сейчас основное звено по оказанию первой психологической помощи участникам образовательного процесса. Они находятся на передовой этого фронта, — отметила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова.

По ее словам, коммуникационная платформа обеспечит возможность обмена лучшими практиками с привлечением ведущих украинских и иностранных специалистов.

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— В конце прошлого года мы обратились с предложением к практическим психологам создать собственную профессиональную сеть и за несколько недель более 10 тыс. изъявили желание принять участие в ее работе, — сообщил директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Первым свой мастер-класс провел известный телевизионный ведущий и психолог Дмитрий Карпачев.

Реализация этой инициативы стала возможной благодаря поддержке международных партнеров.