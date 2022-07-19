Опытные специалисты Министерства здравоохранения Украины дали подробную информацию прежде всего для родителей о том, что такое гельминты, как ими могут заразиться дети, как выгнать паразитов из организма.
— Одними из самых распространенных мифов о гельминтах являются представления о том, что якобы об их наличии свидетельствует скрежет зубами и что их можно вылечить просто зайдя в аптеку, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что на самом деле существуют десятки проявлений заражения паразитами у детей, равно как и видов гельминтов, которыми ребенок может заразиться.
Что же касается противогельминтных препаратов, то это достаточно серьезные медикаменты, которые опасно принимать без рекомендаций врача.
Виды гельминтов:
- нематоды (круглые) — аскариды, острики;
- цестоды (ленточные) — эхинококк, бычий и свиной цепень;
- трематоды (плоские) — сосущие.
Чем опасны гельминты
Глисты в человеческом организме расселяются через кровеносную систему, поэтому без лечения есть вероятность заражения многих органов.
Длительное пребывание в организме человеке может вызвать серьезные осложнения здоровья.
В зависимости от локализации гельминтов такими осложнениями могут быть:
- заворот кишок, непроходимость кишечника;
- некроз печени;
- воспаление легких;
- судороги, параличи;
- сердечная недостаточность;
- бесплодие.
Причины заражения гельминтами
Механизм заражения чаще всего фекально-оральный.
Заразится можно:
- из-за употребления не до конца готового мяса животного/рыбы, в организме которой они паразитируют;
- если выпить загрязненную воду;
- съесть вместе с продуктами частички грязи или грунта, которые заражены яйцами паразитов;
- из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены;
- контакт с зараженным животным.
Общие симптомы заражения:
- боль в животе;
- высыпания;
- диарея;
- тошнота;
- вздутие живота;
- постоянная усталость;
- проблемы со сном;
- снижение или повышение аппетита;
- беспричинная потеря веса.
Специфические симптомы заражения
Также есть специфические симптомы заражения, например, ночная анальная чесотка и расчесывание кожи вокруг заднепроходного отверстия.
При заражении аскаридами специфическими признаками могут быть кашель, симптомы бронхита и увеличение лимфатических узлов.
Как предупредить заражение:
- обязательно мыть руки после уборной, контакта с животными, а также перед приготовлением и употреблением пищи;
- не употреблять сырые рыбу и мясо, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующей температуре;
- качественно обрабатывать пищевые продукты, не употреблять неприготовленную пищу;
- тщательно мыть овощи и фрукты;
- следить за гигиеной рук: своевременно обрезать ногти, следить за чистотой рук;
- маленькому ребенку следует регулярно менять нижнее белье, не допуская сильного его загрязнения;
- в помещении, где чаще всего играет ребенок, необходимо регулярно проводить влажную уборку.
Лечение гельминтов
При тревожных симптомах следует сразу же обратиться к врачу. Противогельминтные препараты нельзя применять без назначения врача.
Прием препаратов рекомендован только после того, как анализы подтвердят наличие паразитов и их разновидность.
Принимать любые противогельминтные препараты без рекомендации врача опасно для здоровья ребенка.