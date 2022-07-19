Опытные специалисты Министерства здравоохранения Украины дали подробную информацию прежде всего для родителей о том, что такое гельминты, как ими могут заразиться дети, как выгнать паразитов из организма.

— Одними из самых распространенных мифов о гельминтах являются представления о том, что якобы об их наличии свидетельствует скрежет зубами и что их можно вылечить просто зайдя в аптеку, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что на самом деле существуют десятки проявлений заражения паразитами у детей, равно как и видов гельминтов, которыми ребенок может заразиться.

Сейчас смотрят

Что же касается противогельминтных препаратов, то это достаточно серьезные медикаменты, которые опасно принимать без рекомендаций врача.

Виды гельминтов:

нематоды (круглые) — аскариды, острики;

цестоды (ленточные) — эхинококк, бычий и свиной цепень;

трематоды (плоские) — сосущие.

Чем опасны гельминты

Глисты в человеческом организме расселяются через кровеносную систему, поэтому без лечения есть вероятность заражения многих органов.

Длительное пребывание в организме человеке может вызвать серьезные осложнения здоровья.

В зависимости от локализации гельминтов такими осложнениями могут быть:

заворот кишок, непроходимость кишечника;

некроз печени;

воспаление легких;

судороги, параличи;

сердечная недостаточность;

бесплодие.

Причины заражения гельминтами

Механизм заражения чаще всего фекально-оральный.

Заразится можно:

из-за употребления не до конца готового мяса животного/рыбы, в организме которой они паразитируют;

если выпить загрязненную воду;

съесть вместе с продуктами частички грязи или грунта, которые заражены яйцами паразитов;

из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены;

контакт с зараженным животным.

Общие симптомы заражения:

боль в животе;

высыпания;

диарея;

тошнота;

вздутие живота;

постоянная усталость;

проблемы со сном;

снижение или повышение аппетита;

беспричинная потеря веса.

Специфические симптомы заражения

Также есть специфические симптомы заражения, например, ночная анальная чесотка и расчесывание кожи вокруг заднепроходного отверстия.

При заражении аскаридами специфическими признаками могут быть кашель, симптомы бронхита и увеличение лимфатических узлов.

Как предупредить заражение:

обязательно мыть руки после уборной, контакта с животными, а также перед приготовлением и употреблением пищи;

не употреблять сырые рыбу и мясо, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующей температуре;

качественно обрабатывать пищевые продукты, не употреблять неприготовленную пищу;

тщательно мыть овощи и фрукты;

следить за гигиеной рук: своевременно обрезать ногти, следить за чистотой рук;

маленькому ребенку следует регулярно менять нижнее белье, не допуская сильного его загрязнения;

в помещении, где чаще всего играет ребенок, необходимо регулярно проводить влажную уборку.

Лечение гельминтов

При тревожных симптомах следует сразу же обратиться к врачу. Противогельминтные препараты нельзя применять без назначения врача.

Прием препаратов рекомендован только после того, как анализы подтвердят наличие паразитов и их разновидность.

Принимать любые противогельминтные препараты без рекомендации врача опасно для здоровья ребенка.