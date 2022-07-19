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Симптомы гельминтов у детей: как выгнать паразитов из организма

19 июля 2022, 12:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Опытные специалисты Министерства здравоохранения Украины дали подробную информацию прежде всего для родителей о том, что такое гельминты, как ими могут заразиться дети, как выгнать паразитов из организма.

— Одними из самых распространенных мифов о гельминтах являются представления о том, что якобы об их наличии свидетельствует скрежет зубами и что их можно вылечить просто зайдя в аптеку, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что на самом деле существуют десятки проявлений заражения паразитами у детей, равно как и видов гельминтов, которыми ребенок может заразиться.

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Что же касается противогельминтных препаратов, то это достаточно серьезные медикаменты, которые опасно принимать без рекомендаций врача.

Виды гельминтов:

  • нематоды (круглые) — аскариды, острики;
  • цестоды (ленточные) — эхинококк, бычий и свиной цепень;
  • трематоды (плоские) — сосущие.

Чем опасны гельминты

Глисты в человеческом организме расселяются через кровеносную систему, поэтому без лечения есть вероятность заражения многих органов.

Длительное пребывание в организме человеке может вызвать серьезные осложнения здоровья.

В зависимости от локализации гельминтов такими осложнениями могут быть:

  • заворот кишок, непроходимость кишечника;
  • некроз печени;
  • воспаление легких;
  • судороги, параличи;
  • сердечная недостаточность;
  • бесплодие.

Причины заражения гельминтами

Механизм заражения чаще всего фекально-оральный.

Заразится можно:

  • из-за употребления не до конца готового мяса животного/рыбы, в организме которой они паразитируют;
  • если выпить загрязненную воду;
  • съесть вместе с продуктами частички грязи или грунта, которые заражены яйцами паразитов;
  • из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены;
  • контакт с зараженным животным.

Общие симптомы заражения:

  • боль в животе;
  • высыпания;
  • диарея;
  • тошнота;
  • вздутие живота;
  • постоянная усталость;
  • проблемы со сном;
  • снижение или повышение аппетита;
  • беспричинная потеря веса.

Специфические симптомы заражения

Также есть специфические симптомы заражения, например, ночная анальная чесотка и расчесывание кожи вокруг заднепроходного отверстия.

При заражении аскаридами специфическими признаками могут быть кашель, симптомы бронхита и увеличение лимфатических узлов.

Как предупредить заражение:

  • обязательно мыть руки после уборной, контакта с животными, а также перед приготовлением и употреблением пищи;
  • не употреблять сырые рыбу и мясо, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующей температуре;
  • качественно обрабатывать пищевые продукты, не употреблять неприготовленную пищу;
  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • следить за гигиеной рук: своевременно обрезать ногти, следить за чистотой рук;
  • маленькому ребенку следует регулярно менять нижнее белье, не допуская сильного его загрязнения;
  • в помещении, где чаще всего играет ребенок, необходимо регулярно проводить влажную уборку.

Лечение гельминтов

При тревожных симптомах следует сразу же обратиться к врачу. Противогельминтные препараты нельзя применять без назначения врача.

Прием препаратов рекомендован только после того, как анализы подтвердят наличие паразитов и их разновидность.

Принимать любые противогельминтные препараты без рекомендации врача опасно для здоровья ребенка.

Источник
Минздрав
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