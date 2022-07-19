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Симптоми гельмінтів у дітей: як вигнати паразитів з організму

19 Липня 2022, 12:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети
Джерело: Depositphotos

Досвідчені фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали детальну інформацію насамперед для батьків про те, що таке гельмінти, як ними можуть заразитися діти, як вигнати паразитів з організму.

– Одними з найпоширеніших міфів про гельмінтів є уявлення про те, що нібито про їхню наявність свідчить скрегіт зубами і що їх можна вилікувати просто зайшовши в аптеку, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що насправді існують десятки проявів зараження паразитами у дітей, так само як і видів гельмінтів, якими дитина може заразитися.

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Що ж стосується протигельмінтних препаратів, то це досить серйозні медикаменти, які небезпечно приймати без рекомендацій лікаря.

Види гельмінтів:

  • нематоди (круглі) – аскариди, гострики;
  • цестоди (стрічкові) – ехінокок, бичачий і свинячий ціп’як;
  • трематоди (плоскі) — сисні.

Чим небезпечні гельмінти

Глисти в людському організмі розселяються через кровоносну систему, тому без лікування є ймовірність зараження багатьох органів.

Тривале перебування в організмі людини може викликати серйозні ускладнення здоров’я.

Залежно від локалізації гельмінтів такими ускладненнями можуть бути:

  • заворот кишок, непрохідність кишечника;
  • некроз печінки;
  • запалення легень;
  • судоми, паралічі;
  • серцева недостатність;
  • безпліддя.

Причини зараження гельмінтами

Механізм зараження найчастіше фекально-оральний.

Заразиться можна:

  • через вживання не до кінця готового м’яса тварини/риби, в організмі якої вони паразитують;
  • якщо випити забруднену воду;
  • з’їсти разом з продуктами частинки бруду або грунту, які заражені яйцями паразитів;
  • через недотримання основних правил санітарії та особистої гігієни;
    контакт із зараженою твариною.

Загальні симптоми зараження:

  • біль у животі;
  • висипання;
  • діарея;
  • нудота;
  • здуття живота;
  • постійна втома;
  • проблеми зі сном;
  • зниження або підвищення апетиту;
  • безпричинна втрата ваги.

Специфічні симптоми зараження

Також є специфічні симптоми зараження, наприклад, нічний анальний свербіж і розчісування шкіри навколо анального отвору.

При зараженні аскаридами специфічними ознаками можуть бути кашель, симптоми бронхіту і збільшення лімфатичних вузлів.

Як попередити зараження:

  • обов’язково мити руки після вбиральні, контакту з тваринами, а також перед приготуванням і вживанням їжі;
  • не вживати сирі рибу і м’ясо, зберігати їх окремо від готових продуктів і при відповідній температурі;
  • якісно обробляти харчові продукти, не вживати неприготовану їжу;
    ретельно мити овочі та фрукти;
  • стежити за гігієною рук: своєчасно обрізати нігті, стежити за чистотою рук;
    маленькій дитині слід регулярно міняти нижню білизну, не допускаючи сильного його забруднення;
  • у приміщенні, де найчастіше грає дитина, необхідно регулярно проводити вологе прибирання.

Лікування гельмінтів

При тривожних симптомах слід відразу ж звернутися до лікаря. Протигельмінтні препарати не можна застосовувати без призначення лікаря.

Прийом препаратів рекомендований тільки після того, як аналізи підтвердять наявність паразитів і їхній різновид.

Приймати будь-які протигельмінтні препарати без рекомендації лікаря небезпечно для здоров’я дитини.

Джерело
МОЗ
Теги
Гігієна поради лікаря
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