Досвідчені фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали детальну інформацію насамперед для батьків про те, що таке гельмінти, як ними можуть заразитися діти, як вигнати паразитів з організму.

– Одними з найпоширеніших міфів про гельмінтів є уявлення про те, що нібито про їхню наявність свідчить скрегіт зубами і що їх можна вилікувати просто зайшовши в аптеку, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що насправді існують десятки проявів зараження паразитами у дітей, так само як і видів гельмінтів, якими дитина може заразитися.

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Що ж стосується протигельмінтних препаратів, то це досить серйозні медикаменти, які небезпечно приймати без рекомендацій лікаря.

Види гельмінтів:

нематоди (круглі) – аскариди, гострики;

цестоди (стрічкові) – ехінокок, бичачий і свинячий ціп’як;

трематоди (плоскі) — сисні.

Чим небезпечні гельмінти

Глисти в людському організмі розселяються через кровоносну систему, тому без лікування є ймовірність зараження багатьох органів.

Тривале перебування в організмі людини може викликати серйозні ускладнення здоров’я.

Залежно від локалізації гельмінтів такими ускладненнями можуть бути:

заворот кишок, непрохідність кишечника;

некроз печінки;

запалення леген ь ;

; судоми, паралічі;

серцева недостатність;

безпліддя.

Причини зараження гельмінтами

Механізм зараження найчастіше фекально-оральний.

Заразиться можна:

через вживання не до кінця готового м’яса тв арини / р иби, в організмі якої вони паразитують;

/ иби, в організмі якої вони паразитують; якщо випити забруднену воду;

з’їсти разом з продуктами частинки бруду або грунту, які заражені яйцями паразитів;

через недотримання основних правил санітарії та особистої гігієни;

контакт із зараженою твариною.

Загальні симптоми зараження:

біль у животі;

висипання;

діарея;

нудота;

здуття живота;

постійна втома;

проблеми зі сном;

зниження або підвищення апетиту;

безпричинна втрата ваги.

Специфічні симптоми зараження

Також є специфічні симптоми зараження, наприклад, нічний анальний свербіж і розчісування шкіри навколо анального отвору.

При зараженні аскаридами специфічними ознаками можуть бути кашель, симптоми бронхіту і збільшення лімфатичних вузлів.

Як попередити зараження:

обов’язково мити руки після в биральні, контакту з тваринами, а також перед приготуванням і вживанням їжі;

биральні, контакту з тваринами, а також перед приготуванням і вживанням їжі; не вживати сирі рибу і м’ясо, зберігати їх окремо від готових продуктів і при відповідній температурі;

якісно обробляти харчові продукти, не вживати неприготовану їжу;

ретельно мити овочі та фрукти;

ретельно мити овочі та фрукти; стежити за гігієною рук: своєчасно обрізати нігті, стежити за чистотою рук;

маленькій дитині слід регулярно міняти нижню білизну, не допускаючи сильного його забруднення;

маленькій дитині слід регулярно міняти нижню білизну, не допускаючи сильного його забруднення; у приміщенні, де найчастіше грає дитина, необхідно регулярно проводити вологе прибирання.

Лікування гельмінтів

При тривожних симптомах слід відразу ж звернутися до лікаря. Протигельмінтні препарати не можна застосовувати без призначення лікаря.

Прийом препаратів рекомендований тільки після того, як аналізи підтвердять наявність паразитів і їхній різновид.

Приймати будь-які протигельмінтні препарати без рекомендації лікаря небезпечно для здоров’я дитини.