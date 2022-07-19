Досвідчені фахівці Міністерства охорони здоров’я України дали детальну інформацію насамперед для батьків про те, що таке гельмінти, як ними можуть заразитися діти, як вигнати паразитів з організму.
– Одними з найпоширеніших міфів про гельмінтів є уявлення про те, що нібито про їхню наявність свідчить скрегіт зубами і що їх можна вилікувати просто зайшовши в аптеку, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Відзначається, що насправді існують десятки проявів зараження паразитами у дітей, так само як і видів гельмінтів, якими дитина може заразитися.
Що ж стосується протигельмінтних препаратів, то це досить серйозні медикаменти, які небезпечно приймати без рекомендацій лікаря.
Види гельмінтів:
- нематоди (круглі) – аскариди, гострики;
- цестоди (стрічкові) – ехінокок, бичачий і свинячий ціп’як;
- трематоди (плоскі) — сисні.
Чим небезпечні гельмінти
Глисти в людському організмі розселяються через кровоносну систему, тому без лікування є ймовірність зараження багатьох органів.
Тривале перебування в організмі людини може викликати серйозні ускладнення здоров’я.
Залежно від локалізації гельмінтів такими ускладненнями можуть бути:
- заворот кишок, непрохідність кишечника;
- некроз печінки;
- запалення легень;
- судоми, паралічі;
- серцева недостатність;
- безпліддя.
Причини зараження гельмінтами
Механізм зараження найчастіше фекально-оральний.
Заразиться можна:
- через вживання не до кінця готового м’яса тварини/риби, в організмі якої вони паразитують;
- якщо випити забруднену воду;
- з’їсти разом з продуктами частинки бруду або грунту, які заражені яйцями паразитів;
- через недотримання основних правил санітарії та особистої гігієни;
контакт із зараженою твариною.
Загальні симптоми зараження:
- біль у животі;
- висипання;
- діарея;
- нудота;
- здуття живота;
- постійна втома;
- проблеми зі сном;
- зниження або підвищення апетиту;
- безпричинна втрата ваги.
Специфічні симптоми зараження
Також є специфічні симптоми зараження, наприклад, нічний анальний свербіж і розчісування шкіри навколо анального отвору.
При зараженні аскаридами специфічними ознаками можуть бути кашель, симптоми бронхіту і збільшення лімфатичних вузлів.
Як попередити зараження:
- обов’язково мити руки після вбиральні, контакту з тваринами, а також перед приготуванням і вживанням їжі;
- не вживати сирі рибу і м’ясо, зберігати їх окремо від готових продуктів і при відповідній температурі;
- якісно обробляти харчові продукти, не вживати неприготовану їжу;
ретельно мити овочі та фрукти;
- стежити за гігієною рук: своєчасно обрізати нігті, стежити за чистотою рук;
маленькій дитині слід регулярно міняти нижню білизну, не допускаючи сильного його забруднення;
- у приміщенні, де найчастіше грає дитина, необхідно регулярно проводити вологе прибирання.
Лікування гельмінтів
При тривожних симптомах слід відразу ж звернутися до лікаря. Протигельмінтні препарати не можна застосовувати без призначення лікаря.
Прийом препаратів рекомендований тільки після того, як аналізи підтвердять наявність паразитів і їхній різновид.
Приймати будь-які протигельмінтні препарати без рекомендації лікаря небезпечно для здоров’я дитини.