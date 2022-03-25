По состоянию на 25 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, с начала российского вторжения в Украине погибло 135 детей (семеро за последние сутки) и пострадало 184 ребенка (12 за последние сутки).

Об этом сообщила на своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия, — отметила омбудсмен.

Из-за обстрелов российскими военными населенных пунктов Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет, погибли двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний парень.

В Запорожской области трое подростков получили ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом, который сдетонировал. Детей госпитализировали, один в тяжелом состоянии.

На временно оккупированной части Харьковщины, захватчики склоняют коллаборантов к киднепингу. Лица, которые согласились работать на оккупантов, похитили у жителя одного из городов двух его несовершеннолетних сыновей, когда их отец уехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука.

По состоянию на сегодня повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждено и разрушено более 230 школ и 155 детских садов.

Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Агрессор продолжает цинично нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка.

Людмила Денисова призывает международное сообщество и международные правозащитные организации способствовать прекращению военного нападения Российской Федерации, а страны НАТО закрыть небо.

Источник: Людмила Денисова