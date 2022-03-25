Станом на 25 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, з початку російського вторгнення в Україну загинуло 135 дітей (семеро за останню добу) і постраждало 184 дитини (12 за останню добу).

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

– Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії, – зазначила омбудсмен.

Через обстріли російськими військовими населених пунктів Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 і 13 років, загинули двоє дітей: 11-річна дівчинка і 14-річний хлопець.

У Запорізькій області троє підлітків отримали поранення через необережне поводження з боєприпасом, який здетонував. Дітей госпіталізували, один у важкому стані.

На тимчасово окупованій частині Харківщини загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу. Особи, які погодилися працювати на окупантів, викрали у жителя одного з міст двох його неповнолітніх синів, коли їхній батько поїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного онука.

Станом на сьогодні пошкоджено 566 навчальних закладів, 73 з яких зруйновано повністю. Пошкоджено та зруйновано понад 230 шкіл та 155 дитячих садків.

Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя і охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН з прав дитини.

Людмила Денісова закликає міжнародне співтовариство і міжнародні правозахисні організації сприяти припиненню військового нападу Російської Федерації, а країни НАТО закрити небо.

Джерело: Людмила Денісова