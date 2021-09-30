Новое исследование Университета Отаго в Новой Зеландии помогло определить, какие именно детские формы поведения могут повысить вероятность развития тревожных расстройств во взрослом возрасте и, наоборот, какие из них могут дать меньше поводов для беспокойства родителям и экспертам в области детства.

В научной работе использовались данные всемирно известного исследования этого университета когорты 1 265 новорожденных, появившихся на свет за четырехмесячный период в течение 1977 года.

Ученые отслеживали 15 распространенных тревожных форм поведения среди когортной группы в возрасте от семи до девяти лет, сравнивая результаты во время интервью и оценки с течением времени. В настоящее время исследуемая группа находится в возрасте около сорока лет.

— Предыдущие международные исследования уже установили связь между тревожным поведением в детстве и более поздними тревожными расстройствами, но не с таким уровнем детализации, — говорит профессор философии Натан Монк.

По его словам, это исследование является новым в том смысле, что оно позволяет нам увидеть, какие конкретные детские формы поведения имеют наибольшее влияние.

Исследователи обнаружили, что несколько наблюдаемых в детстве форм поведения, в том числе склонность легко и часто плакать, делать что-то в одиночку, а также регулярно казаться грустным и несчастным, — все они несут повышенный риск подросткового и взрослого беспокойства.

И наоборот, другие формы поведения, такие как застенчивость по отношению к другим детям, покорность или боязнь власти и боязнь людей в целом, не несут повышенного риска развития у ребенка тревожности, когда они вырастут.

По сути, было установлено, что поведение в детстве, связанное с социальной изоляцией и грустью, несет в себе риск развития тревожного расстройства в более позднем возрасте. И, наоборот, поведение, связанное с ситуативными страхами и тревогой в отношении взрослых, похоже, не несет в себе такого же риска.

Около половины (49%) женщин, участвовавших в исследовании, соответствовали диагностическим критериям тревожного расстройства в подростковом возрасте (14–21 год), и этот показатель лишь незначительно снизился до 48% в зрелом возрасте (21–40 лет).

Было также установлено, что у чуть более четверти мужчин (27%) тревожные расстройства были диагностированы в подростковом возрасте, а во взрослом возрасте этот показатель вырос до 31%.

Это исследование подчеркивает важность активного развития социальных навыков и навыков в управлении эмоциями, особенно в первые 1 000 дней жизни ребенка, когда родители играют в ней ключевую роль, отмечают ученые.

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