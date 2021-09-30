Нове дослідження Університету Отаго в Новій Зеландії допомогло визначити, які саме дитячі форми поведінки можуть підвищити ймовірність розвитку тривожних розладів у дорослому віці і, навпаки, які з них можуть дати менше приводів для занепокоєння батькам і експертам в області дитинства.

У науковій роботі використовувалися дані всесвітньо відомого дослідження цього університету когорти 1 265 новонароджених, що з’явилися на світ за чотиримісячний період протягом 1977 року.

Вчені відстежували 15 поширених тривожних форм поведінки серед когортної групи у віці від семи до дев’яти років, порівнюючи результати під час інтерв’ю та оцінки з плином часу. В даний час досліджувана група знаходиться у віці близько сорока років.

– Попередні міжнародні дослідження вже встановили зв’язок між тривожною поведінкою в дитинстві і пізнішими тривожними розладами, але не з таким рівнем деталізації, – говорить професор філософії Натан Монк.

За його словами, це дослідження є новим в тому сенсі, що воно дозволяє нам побачити, які конкретні дитячі форми поведінки мають найбільший вплив.

Дослідники виявили, що кілька форм поведінки, що спостерігаються в дитинстві, включаючи схильність легко і часто плакати, робити щось самостійно, а також регулярно здаватися сумним і нещасним, – всі вони несуть підвищений ризик підліткового та дорослого занепокоєння.

І навпаки, інші форми поведінки, такі як сором’язливість по відношенню до інших дітей, покірність або боязнь влади і боязнь людей в цілому, не несуть підвищеного ризику розвитку у дитини тривожності, коли вони виростуть.

По суті, було встановлено, що поведінка в дитинстві, пов’язана з соціальною ізоляцією і сумом, несе в собі ризик розвитку тривожного розладу в більш пізньому віці. І, навпаки, поведінка, що пов’язана з ситуативними страхами і тривогою щодо дорослих, схоже, не несе в собі такого ж ризику.

Близько половини (49%) жінок, які брали участь у дослідженні, відповідали діагностичним критеріям тривожного розладу у підлітковому віці (14-21 рік), і цей показник лише незначно знизився до 48% у зрілому віці (21-40 років).

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Було також встановлено, що у трохи більше чверті чоловіків (27%) тривожні розлади були діагностовані в підлітковому віці, а в дорослому віці цей показник виріс до 31%.

Це дослідження підкреслює важливість активного розвитку соціальних навичок і навичок в управлінні емоціями, особливо в перші 1 000 днів життя дитини, коли батьки грають в ній ключову роль, відзначають вчені.

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