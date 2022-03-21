из-за войны в Украине у украинских родителей может не быть возможность в любое время отвезти ребенка к педиатру. Они продолжают общаться со своими врачами онлайн. Однако есть состояния, когда не следует ограничиваться телефонным звонком или сообщении в мессенджере.
Когда обязательно нужно ехать к врачу, рассказала педиатр Анастасия Шелевицкая.
Тревожные симптомы:
- температура выше 38 градусов у ребенка до трех месяцев;
- повышение температуры до 39 градусов и стабильность этих показателя, несмотря на прием препаратов;
- температура выше 38,5 градусов, которая держится более четырех дней;
- повторное повышение температуры через несколько дней после нормализации состояния;
- одышка – ребенок очень часто, редко или очень шумно дышит;
- увеличенные покрасневшие лимфатические узлы;
- судороги – ребенка словно выкручивает;
- выраженный отек любых частей тела;
- значительная головная боль, которая не исчезает после приема лекарства;
- выраженная слабость, вялость;
- неоднократная рвота;
- диарея – частая или с примесями крови или большого количества слизи;
- незначительное мочеотделение;
- сыпь на коже.
Во время такой симптоматики следует не медлить, а срочно обращаться к врачу. Самолечение может привести к ухудшению состояния ребенка.