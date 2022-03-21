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Тревожные симптомы. Когда ребенка нужно срочно показать врачу

21 марта 2022, 12:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина, хвороба
Источник: Depositphotos

из-за войны в Украине у украинских родителей может не быть возможность в любое время отвезти ребенка к педиатру. Они продолжают общаться со своими врачами онлайн. Однако есть состояния, когда не следует ограничиваться телефонным звонком или сообщении в мессенджере.

Когда обязательно нужно ехать к врачу, рассказала педиатр Анастасия Шелевицкая.

Тревожные симптомы:

  • температура выше 38 градусов у ребенка до трех месяцев;
  • повышение температуры до 39 градусов и стабильность этих показателя, несмотря на прием препаратов;
  • температура выше 38,5 градусов, которая держится более четырех дней;
  • повторное повышение температуры через несколько дней после нормализации состояния;
  • одышка – ребенок очень часто, редко или очень шумно дышит;
  • увеличенные покрасневшие лимфатические узлы;
  • судороги – ребенка словно выкручивает;
  • выраженный отек любых частей тела;
  • значительная головная боль, которая не исчезает после приема лекарства;
  • выраженная слабость, вялость;
  • неоднократная рвота;
  • диарея – частая или с примесями крови или большого количества слизи;
  • незначительное мочеотделение;
  • сыпь на коже.
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Во время такой симптоматики следует не медлить, а срочно обращаться к врачу. Самолечение может привести к ухудшению состояния ребенка.

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