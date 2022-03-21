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Тривожні симптоми. Коли дитину треба терміново показати лікарю

21 Березня 2022, 12:37
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина, хвороба
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні українські батьки можуть не мати змоги в будь-який час відвезти дитину до педіатра. Вони продовжують комунікувати зі своїми лікарями онлайн. Проте є стани, коли не варто обмежуватися телефонним дзвінком чи повідомленням у месенджері.

Коли обов’язково треба їхати до лікаря, розповіла педіатр Анастасія Шелевицька.

Тривожні симптоми:

  • температура вище 38 градусів у дитини до трьох місяців;
  • підвищення температури до 39 градусів й утримання на цих показниках, попри прийом препаратів;
  • температура вище 38,5 градусів, яка тримається понад чотири дні;
  • повторне підвищення температури через кілька днів після нормалізації стану;
  • задишка – дитина дуже часто, рідко або дуже шумно дихає;
  • збільшені почервонілі лімфатичні вузли;
  • судоми – дитину ніби викручує;
  • виражений набряк будь-яких частин тіла;
  • значний головний біль, який не зникає після прийому ліків;
  • виражена слабкість, в’ялість;
  • кількаразове блювання;
  • діарея – часта або з домішками крові чи великої кількості слизу;
  • незначне сечовиділення;
  • висипання на шкірі.
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Під час такої симптоматики варто не зволікати, а терміново звертатися до лікаря. Самолікування може призвести до погіршення стану дитини.

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