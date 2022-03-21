Через війну в Україні українські батьки можуть не мати змоги в будь-який час відвезти дитину до педіатра. Вони продовжують комунікувати зі своїми лікарями онлайн. Проте є стани, коли не варто обмежуватися телефонним дзвінком чи повідомленням у месенджері.
Коли обов’язково треба їхати до лікаря, розповіла педіатр Анастасія Шелевицька.
Тривожні симптоми:
- температура вище 38 градусів у дитини до трьох місяців;
- підвищення температури до 39 градусів й утримання на цих показниках, попри прийом препаратів;
- температура вище 38,5 градусів, яка тримається понад чотири дні;
- повторне підвищення температури через кілька днів після нормалізації стану;
- задишка – дитина дуже часто, рідко або дуже шумно дихає;
- збільшені почервонілі лімфатичні вузли;
- судоми – дитину ніби викручує;
- виражений набряк будь-яких частин тіла;
- значний головний біль, який не зникає після прийому ліків;
- виражена слабкість, в’ялість;
- кількаразове блювання;
- діарея – часта або з домішками крові чи великої кількості слизу;
- незначне сечовиділення;
- висипання на шкірі.
Під час такої симптоматики варто не зволікати, а терміново звертатися до лікаря. Самолікування може призвести до погіршення стану дитини.