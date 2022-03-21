Через війну в Україні українські батьки можуть не мати змоги в будь-який час відвезти дитину до педіатра. Вони продовжують комунікувати зі своїми лікарями онлайн. Проте є стани, коли не варто обмежуватися телефонним дзвінком чи повідомленням у месенджері.

Коли обов’язково треба їхати до лікаря, розповіла педіатр Анастасія Шелевицька.

Тривожні симптоми:

температура вище 38 градусів у дитини до трьох місяців;

підвищення температури до 39 градусів й утримання на цих показниках, попри прийом препаратів;

температура вище 38,5 градусів, яка тримається понад чотири дні;

повторне підвищення температури через кілька днів після нормалізації стану;

задишка – дитина дуже часто, рідко або дуже шумно дихає;

збільшені почервонілі лімфатичні вузли;

судоми – дитину ніби викручує;

виражений набряк будь-яких частин тіла;

значний головний біль, який не зникає після прийому ліків;

виражена слабкість, в’ялість;

кількаразове блювання;

діарея – часта або з домішками крові чи великої кількості слизу;

незначне сечовиділення;

висипання на шкірі.

Під час такої симптоматики варто не зволікати, а терміново звертатися до лікаря. Самолікування може призвести до погіршення стану дитини.