В Днепр из Бахмута 1 июля доставили 11-летнего мальчика Артема, который получил ранения во время обстрела российскими войсками.

Рано утором, когда все еще спали, во двор их дома прилетел снаряд и взорвался в нескольких метрах от строения.

Взрывной волной выбило двери и окна. Мама Артема спала на втором этаже, а он с отцом — на первом. Оконная рама в их комнате упала прямо на спящего мальчика.

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— Диагноз Артема — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленная рана носа. На самом деле очень сильно повезло ребенку, что все закончилось так хорошо, — объясняет детский анестезиолог.

Но находясь в Днепре, семья не чувствует себя в безопасности. Артем боится звуков взрывов даже, когда они с мамой спускаются в подвал.

Отец Артема также был ранен, но ему оказали помощь в Бахмуте а ребенка быстро доставили в Днепр.

Возвращаться домой они не будут: дом разрушен, город под постоянным вражеским огнем.

Фото: сайт Вікна