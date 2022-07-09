До Дніпра з Бахмута 1 липня доправили 11-річного хлопчика Артема, який отримав поранення під час обстрілу російськими військами.

Ранком, коли всі ще спали, у двір їхнього будинку прилетів снаряд і вибухнув за кілька метрів від будівлі.

Вибуховою хвилею вибило двері та вікна. Мама Артема спала на другому поверсі, а він із батьком – на першому. Віконна рама в їхній кімнаті впала прямо на сплячого хлопчика.

Зараз дивляться

– Діагноз Артема – закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забита рана носа. Насправді дуже пощастило дитині, що все закінчилося так добре, — пояснює дитячий анестезіолог.

Але перебуваючи у Дніпрі, родина не почувається у безпеці. Артем боїться звуків вибухів навіть коли вони з мамою спускаються в підвал.

Батька Артема також було поранено, але йому надали допомогу в Бахмуті, а дитину швидко доставили до Дніпра.

Повертатися додому вони не будуть: будинок зруйнований, місто під постійним ворожим вогнем.

Фото: сайт Вікна