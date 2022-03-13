Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подготовил ряд рекомендаций родителям, которые, спасаясь от войны, вынуждены вместе с детьми покинуть дом и искать временного убежища в более безопасных регионах Украины и мира.

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Помощь ребенку во время вынужденной дороги

постарайтесь спокойно и уверенно объяснить ребенку, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Это поможет ребенку почувствовать, что ситуация под контролем;

предложите взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Любимые вещи придают ощущение связи с домом, это успокаивает;

объясните ребенку правила поведения в дороге (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса);

очень важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет;

научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытянуть руки, сжатые кулаки, крепко зажмурить глаза от злости;

помогайте овладевать усталость. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку поиграть в игры.

Очень важно, чтобы родители заботились и о себе во время вынужденного перемещения. Потому что забота о себе – это забота и о ваших детях.

Источник: Центр противодействия дезинформации