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Любимая игрушка и названия станций: как помочь ребенку спокойно пережить вынужденное перемещение

13 марта 2022, 08:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти війна
Источник: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подготовил ряд рекомендаций родителям, которые, спасаясь от войны, вынуждены вместе с детьми покинуть дом и искать временного убежища в более безопасных регионах Украины и мира.

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Помощь ребенку во время вынужденной дороги

  • постарайтесь спокойно и уверенно объяснить ребенку, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Это поможет ребенку почувствовать, что ситуация под контролем;
  • предложите взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Любимые вещи придают ощущение связи с домом, это успокаивает;
  • объясните ребенку правила поведения в дороге (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса);
  • очень важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет;
  • научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытянуть руки, сжатые кулаки, крепко зажмурить глаза от злости;
  • помогайте овладевать усталость. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку поиграть в игры.

Очень важно, чтобы родители заботились и о себе во время вынужденного перемещения. Потому что забота о себе – это забота и о ваших детях.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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