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Улюблена іграшка і назви станцій: як допомогти дитині спокійно пережити вимушене переміщення

13 Березня 2022, 08:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти війна
Джерело: Depositphotos

Центр протидії дезінформації при РНБО України підготував низку рекомендацій батькам, які, рятуючись від війни, змушені разом з дітьми покинути будинок і шукати тимчасового притулку в більш безпечних регіонах України та світу.

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Допомога дитині під час вимушеної дороги

  • постарайтеся спокійно і впевнено пояснити дитині, куди ви їдете і чому. Озвучуйте станції під час дороги. Це допоможе дитині відчути, що ситуація під контролем;
  • запропонуйте взяти в дорогу улюблену іграшку, річ, предмет. Улюблені речі надають відчуття зв’язку з домівкою, це заспокоює;
  • поясніть дитині правила поведінки в дорозі (на блокпостах поводитися тихо, не визирати з вікон і ні в якому разі не виходити з машини/автобуса);
  • дуже важливо час від часу питати, чи хоче дитина їсти, пити, в туалет;
  • навчіть дитину промовляти емоції звуками і через тіло. Наприклад, витягнути руки, стислі кулаки, міцно заплющити очі від злості;
  • допомагайте опановувати втому. Щоб переключити увагу, запропонуйте дитині пограти в ігри.

Дуже важливо, щоб батьки дбали і про себе під час вимушеного переміщення. Тому що турбота про себе – це турбота і про ваших дітей.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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