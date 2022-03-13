Центр протидії дезінформації при РНБО України підготував низку рекомендацій батькам, які, рятуючись від війни, змушені разом з дітьми покинути будинок і шукати тимчасового притулку в більш безпечних регіонах України та світу.

Допомога дитині під час вимушеної дороги

постарайтеся спокійно і впевнено пояснити дитині, куди ви їдете і чому. Озвучуйте станції під час дороги. Це допоможе дитині відчути, що ситуація під контролем;

запропонуйте взяти в дорогу улюблену іграшку, річ, предмет. Улюблені речі надають відчуття зв’язку з домівкою, це заспокоює;

поясніть дитині правила поведінки в дорозі (на блокпостах поводитися тихо, не визирати з вікон і ні в якому разі не виходити з машини/автобуса);

дуже важливо час від часу питати, чи хоче дитина їсти, пити, в туалет;

навчіть дитину промовляти емоції звуками і через тіло. Наприклад, витягнути руки, стислі кулаки, міцно заплющити очі від злості;

допомагайте опановувати втому. Щоб переключити увагу, запропонуйте дитині пограти в ігри.

Дуже важливо, щоб батьки дбали і про себе під час вимушеного переміщення. Тому що турбота про себе – це турбота і про ваших дітей.

Джерело: Центр протидії дезінформації