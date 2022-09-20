Одним из важных изменений, которые Министерство здравоохранения Украины внесло в схему вакцинации, является разрешение на иммунизацию против Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— Последнее важное изменение – разрешение вакцинации детей в возрасте 5-11 лет против Covid-19. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer), — отметил Игорь Кузин.

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Отмечается, что для детей 5-11 лет обязательно информированное согласие родителей или опекунов. Речь идет о форме N063-2/о, согласно статье 43 Основ законодательства о здравоохранении.

Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Сообщается, что Украина сейчас ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предполагает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых. В ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.