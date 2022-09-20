Однією з важливих змін, які Міністерство охорони здоров’я України внесло до схеми вакцинації, є дозвіл на імунізацію проти Covid-19 дітей віком від 5 до 11 років.

Про це під час брифінгу заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Остання важлива зміна – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти Covid-19. Щеплення здійснюватиметься вакциною Comirnaty (Pfizer), – зазначив Ігор Кузін.

Зазначається, що для дітей 5-11 років обов’язкова інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о, відповідно до статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я.

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Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей від 12 років.

Повідомляється, що Україна наразі очікує відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей старше 12 років і дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.