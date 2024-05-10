Специалисты Министерства здравоохранения Украины во время рабочей поездки в Харьковскую область выяснили, как при постоянных обстрелах города учатся и питаются ученики харьковской школы, расположенной в метро.

Кейтеринг для детей

— Еду метро-школе поставляет коммунальное предприятие Кейтеринг для детей. Школу обустроили в прошлом году – сейчас на пяти станциях харьковского метрополитена функционируют 17 кабинетов, где в комбинированном формате обучается 2 210 детей, — говорится в сообщении.

Подготовка поваров

Представители Минздрава также посетили Слобожанский региональный центр профессионального образования, где готовят поваров для учебных заведений. Обучение проходит онлайн, однако директор центра образования поделилась планами по обустройству в заведении инклюзивного кулинарного хаба.

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Физическая активность

В Харьковском лицее №132 специалисты Минздрава осмотрели обустроенный пищеблок, а также школьный скалодром и несколько спортивных залов с современным оборудованием.

— Важно, что школьники имеют доступ не только к сбалансированному питанию, но и к физической активности. В лицее созданы все условия для формирования у детей навыков здорового образа жизни, — отметили в ведомстве.

Вторая в Украине фабрика-кухня

Затем команда реформы посетила и область, где при финансовой поддержке Фонда Говарда Г. Баффета продолжается строительство второй в Украине фабрики-кухни.

Проектные менеджеры оценили ход выполнения работ и встретились с руководителями и работниками трех учебных заведений, которые будет обслуживать фабрика-кухня. Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

Строительство первой фабрики-кухни в городе Буча подошло к концу в декабре 2023 года, и сейчас она уже обслуживает учебные заведения в громаде.