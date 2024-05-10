Фахівці Міністерства охорони здоров’я України під час робочої поїздки до Харківської області з’ясували, як в умовах постійних обстрілів міста вчаться та харчуються учні харківської школи, розташованої в метро.

Кейтеринг для дітей

– Їжу метро-школі постачає комунальне підприємство Кейтеринг для дітей. Школу облаштували торік – зараз на п’яти станціях харківського метрополітену функціонують 17 кабінетів, де в комбінованому форматі навчається 2 210 дітей, – ідеться в повідомленні.

Підготовка кухарів

Представники МОЗ також відвідали Слобожанський регіональний центр професійної освіти, де готують кухарів для закладів освіти. Навчання відбувається онлайн, проте директорка центру освіти поділилася планами щодо облаштування в закладі інклюзивного кулінарного хабу.

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Фізична активність

У Харківському ліцеї №132 фахівці МОЗ оглянули облаштований харчоблок, а також шкільний скеледром і кілька спортивних залів із сучасним обладнанням.

– Важливо, що школярі мають доступ не лише до збалансованого харчування, а й до фізичної активності. У ліцеї створено всі умови для формування у дітей навичок здорового способу життя, – зазначили у відомстві.

Друга в Україні фабрика-кухня

Потім команда реформи відвідала й область, де за фінансової підтримки Фонду Говарда Г. Баффета триває будівництво другої в Україні фабрики-кухні.

Проєктні менеджери оцінили перебіг виконання робіт і зустрілися з керівниками та працівниками трьох навчальних закладів, які обслуговуватиме фабрика-кухня. Завершити будівництво планується до кінця 2024 року.

Будівництво першої фабрики-кухні в місті Буча добігло кінця в грудні 2023 року, і зараз вона вже обслуговує навчальні заклади в громаді.