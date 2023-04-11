Актриса Наталья Денисенко за кулисами шоу єПитання на Новом канале рассказала, как говорит со своим 5-летним сыном Андреем о войне, о стрессовых ситуациях и как помогает ребенку пережить негативные эмоции.

– Когда у сына плохое настроение, я пытаюсь вывести его на разговор. У нас есть традиция перед сном: я рассказываю ему, как прошел мой день, и расспрашиваю о его, – говорит Наталья.

Она отмечает, что во время такого общения старается понять, в каком состоянии находится сын. Но о войне всегда говорит честно, потому что убеждена: даже 5-летний ребенок все отлично понимает и чувствует.

Актриса также рассказала, как она с Андреем проводит свободное время.

– Именно сын всегда придумывает, что нам делать вместе. У него такая фантазия! Мы часто играем, лепим что-то из пластилина, собираем пазлы или делаем аппликации. Сын всегда придумывает занятия для нас, – делится Денисенко.

Смотрите шоу єПитання с ведущей Лесей Никитюк с понедельника по пятницу в 20:00 на Новом канале.