Акторка Наталія Денисенко за лаштунками шоу єПитання на Новому каналі розповіла, як розмовляє зі своїм 5-річним сином Андрієм про війну, про стресові ситуації та як допомагає дитині пережити негативні емоції.

– Коли в сина поганий настрій, я намагаюся вивести його на розмову. У нас є традиція перед сном: я розповідаю йому, як минув мій день, і розпитую про його, – каже Наталя.

Вона зазначає, що під час такого спілкування намагається зрозуміти, в якому стані перебуває син. Але про війну завжди говорить чесно, бо переконана: навіть 5-річна дитина все чудово розуміє і відчуває.

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Актриса також розповіла, як вона з Андрієм проводить вільний час.

– Саме син завжди придумує, що нам робити разом. У нього така фантазія! Ми часто граємося, ліпимо щось із пластиліну, збираємо пазли або робимо аплікації. Син завжди придумує заняття для нас, – ділиться Денисенко.

Дивіться шоу єПитання з ведучою Лесею Нікітюк з понеділка до п’ятниці о 20:00 на Новому каналі.