Эксперты Научно-исследовательского института аутизма, расположенного в Калифорнии (США), рассказали, что симптомы аутизма у ребенка можно распознать уже в возрасте 18 месяцев.

— Хотя для диагностики состояния требуется врач, родители и опекуны должны знать о признаках, которые проявляются в раннем детстве, — отмечают специалисты.

Одной из подсказок может быть тон голоса: у некоторых людей с аутизмом могут возникнуть трудности с регулированием или модуляцией тона голоса. Они могут говорить или слишком громко, или слишком тихо, или монотонно.

Еще один распространенный симптом — плохой зрительный контакт или избегание зрительного контакта. У ребенка с аутизмом также могут возникнуть трудности с распознаванием и использованием мимики, физических жестов и общего языка тела.

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Повторяющееся поведение — распространенные поведенческие симптомы при аутизме, которые могут включать раскачивание, вращение или хлопанье кистями рук.

Еще одним признаком может быть ритуальное поведение, такое как употребление одних и тех же продуктов при каждом приеме пищи или сильное расстройство вскоре после любых изменений в планах.

Специалисты отмечают, что некоторые люди в спектре аутизма могут нанести себе травму, ударившись головой о стену, кусая руки или царапая кожу. Родители должны немедленно поговорить с врачом, если ребенок занимается членовредительством.

Наряду с аутизмом могут возникать определенные состояния, в том числе судороги, сенсорная чувствительность, тревога, нарушения сна и желудочно-кишечные, метаболические и иммунные дисрегуляции, отмечают эксперты.

Они призывают родителей обратиться к врачу, чтобы тот помог диагностировать аутизм с назначением дальнейшего лечения сопутствующих состояний.