Експерти Науково-дослідного інституту аутизму, розташованого в Каліфорнії (США), розповіли, що симптоми аутизму у дитини можна розпізнати вже у віці 18 місяців.

– Хоча для діагностики стану потрібен лікар, батьки та опікуни повинні знати про ознаки, які проявляються в ранньому дитинстві, – зазначають фахівці.

Однією з підказок може бути тон голосу: у деяких людей з аутизмом можуть виникнути труднощі з регулюванням або модуляцією тону голосу. Вони можуть говорити або занадто голосно, або занадто тихо, або монотонно.

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Ще одним поширеним симптомом є поганий зоровий контакт або уникнення зорового контакту. У дитини з аутизмом також можуть виникнути труднощі з розпізнаванням та використанням міміки, фізичних жестів та загальної мови тіла.

Повторювана поведінка – поширені поведінкові симптоми при аутизмі, які можуть включати розгойдування, обертання або ляскання кистями рук.

Ще однією ознакою може бути ритуальна поведінка, така як вживання тих самих продуктів під час кожного прийому їжі або сильний неспокій від будь-яких змін у планах.

Фахівці відзначають, що деякі люди в спектрі аутизму можуть завдати собі травм, вдарившись головою об стіну, кусаючи руки або дряпаючи шкіру. Батьки повинні негайно поговорити з лікарем, якщо дитина займається самоушкодженням.

Поряд з аутизмом можуть виникати певні стани, зокрема судоми, сенсорна чутливість, тривога, порушення сну та шлунково-кишкові, метаболічні та імунні дисрегуляції, зазначають експерти.

Вони закликають батьків звернутися до лікаря, щоб той допоміг діагностувати аутизм з призначенням подальшого лікування супутніх станів.