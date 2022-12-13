Команда ученых Медицинского университета Мичигана в США в ходе исследования выяснила, что отвлекать ребенка гаджетами вредно для его психики.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие 422 родителя, которые привыкли отвлекать своих детей с помощью планшета.

Выяснилось, что в течение шести месяцев 3-5-летние малыши, с истериками которых боролись, просто предоставляя им гаджет, начали вести себя еще хуже. Через полгода у многих из них истерики участились.

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Особенно это касалось мальчиков и детей, уже имевших проблемы с эмоциональным поведением, отмечают ученые.

— Если ваша стратегия состоит в том, чтобы отвлечь ребенка или заставить замолчать с помощью гаджетов, то это не поможет в долгосрочной перспективе, — заявила ведущий автор исследования, педиатр Дженни Радески.

По ее словам, отвлекая внимание ребенка от истерики с помощью гаджета, родители лишают его возможности научиться управлять своими эмоциями. Кроме того, малыш быстро поймет, что достаточно ему заплакать, и он получит желаемое.

Сообщается, что результаты исследования коррелируют с текущими рекомендациями Американской академии педиатрии, Американской академии детской и подростковой психиатрии и Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендуют тщательно дозировать время пребывания перед экраном детей от двух до пяти лет.