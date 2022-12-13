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Вчені з’ясували, що боротися з істерикою дитини за допомогою гаджетів небезпечно для її психіки

13 Грудня 2022, 13:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Медичного університету Мічигану в США під час дослідження з’ясувала, що відволікати дитину гаджетами шкідливо для її психіки.

Повідомляється, що в експерименті взяли участь 422 батьки, які звикли відволікати своїх дітей за допомогою планшета.

З’ясувалося, що протягом шести місяців 3-5-річні малюки, з істериками яких боролися, просто надаючи їм гаджет, почали вести себе ще гірше. Через півроку у багатьох з них істерики почастішали.

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Особливо це стосувалося хлопчиків і дітей, які вже мали проблеми з емоційною поведінкою, відзначають вчені.

– Якщо ваша стратегія полягає в тому, щоб відвернути дитину або змусити замовкнути за допомогою гаджетів, то це не допоможе в довгостроковій перспективі, — заявила провідний автор дослідження, педіатр Дженні Радескі.

За її словами, відволікаючи увагу дитини від істерики за допомогою гаджета, батьки позбавляють її можливості навчитися керувати своїми емоціями. Крім того, малюк швидко зрозуміє, що досить йому заплакати, і він отримає бажане.

Повідомляється, що результати дослідження співвідносяться з поточними рекомендаціями Американської академії педіатрії, Американської академії дитячої та підліткової психіатрії та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вони рекомендують ретельно дозувати час перебування перед екраном дітей від двох до п’яти років.

Джерело
CNN
Теги
Батьки Гаджети Наукові дослідження
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