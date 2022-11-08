Ученые Университета Монреаля в ходе исследования выяснили, что просмотр детьми дошкольного возраста телевизионных видео со сценами насилия может привести в дальнейшем к психическим нарушениям и школьной неуспеваемости.

Всего в исследовании приняли участие родители 978 девочек и 998 мальчиков в возрасте 12 лет и их учителя, которые оценивали психосоциальные и академические достижения детей, их мотивацию и участие в занятиях в классе.

Сообщается, что команда исследователей изучила сцены насилия на экранах, которые, по словам родителей, просматривали их дети в возрасте от 3,5 до 4,5 лет, а затем провела дополнительное наблюдение, когда детям исполнилось 12 лет.

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При последующем наблюдении были взяты два отчета: о том, что, по словам учителей, они наблюдали, и о том, как сами дети, окончившие 6 класс, описали свой психологический и академический прогресс.

— По сравнению со сверстниками, которые не видели жестокого контента на экране, мальчики и девочки, которые видели типичный жестокий контент, с большей вероятностью испытали последующее усиление эмоционального стресса, — отмечают ученые.

По их словам, дети дошкольного возраста, как правило, идентифицируют себя с персонажами на телевидении и относятся ко всему, что видят, как к реальности. Они особенно уязвимы к юмористическим изображениям прославленных героев и злодеев, которые используют насилие как оправданное средство для решения проблем.

Ученые полагают, что точно так же, как наблюдение насилия в реальной жизни, постоянное столкновение с враждебным и жестоким миром, населенным иногда гротескно выглядящими существами, может вызвать страх, стресс и привести к тому, что эти дети будут воспринимать общество как опасное и пугающее.

Однако пребывание в более подходящих социальных ситуациях может помочь детям развить необходимые социальные навыки, которые впоследствии сыграют ключевую роль в их личном успехе.