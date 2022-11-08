Вчені Університету Монреаля під час дослідження з’ясували, що перегляд дітьми дошкільного віку телевізійних відео зі сценами насильства може привести в подальшому до психічних порушень і шкільної неуспішності.

Загалом у дослідженні взяли участь батьки 978 дівчаток і 998 хлопчиків віком 12 років і їхні вчителі, які оцінювали психосоціальні та академічні досягнення дітей, їхню мотивацію і участь в заняттях у класі.

Повідомляється, що команда дослідників вивчила сцени насильства на екранах, які, за словами батьків, переглядали їхні діти у віці від 3,5 до 4,5 років, а потім провела додаткове спостереження, коли дітям виповнилося 12 років.

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Під час подальшого спостереження було взято два звіти: про те, що спостерігали вчителі, і про те, як самі діти, які закінчили 6 клас, описували свій психологічний та академічний прогрес.

– Порывняно з однолітками, які не бачили жорстокого контенту на екрані, хлопчики і дівчатка, які бачили типовий жорстокий контент, з більшою ймовірністю зазнали подальшого посилення емоційного стресу, — відзначають вчені.

За їхніми словами, діти дошкільного віку, як правило, ідентифікують себе з персонажами на телебаченні і ставляться до всього, що бачать, як до реальності. Вони особливо вразливі до жартівливих образів прославлених героїв та лиходіїв, які використовують насильство як виправданий засіб для вирішення проблем.

Науковці вважають, що так само, як спостереження за насильством у реальному житті, постійне зіткнення з ворожим і жорстоким світом, населеним іноді гротескними істотами, може викликати страх, стрес і призвести до того, що ці діти сприймуть суспільство як небезпечне та страшне.

Однак перебування в більш відповідних соціальних ситуаціях може допомогти дітям розвинути необхідні соціальні навички, які згодом відіграють ключову роль у їхньому особистому успіху.