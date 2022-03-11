С начала полномасштабного вторжения российского агрессора на территорию Украины погибли 78 детей, более 100 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что установить точные данные о количестве убитых и раненых жителей Мариуполя, Волновахи Донецкой области и города Ирпень в Киевской области пока невозможно.

По оперативной информации, вчера, 10 марта, в лечебное учреждение в Броварах обратился за медицинской помощью житель села Скибино Киевской области с 15-летним сыном. Находясь в собственном автомобиле, они попали под обстрел российских боевиков. Оба получили осколочные ранения.

В Нежине Черниговской области вследствие обстрела из систем Ураган были повреждены 17 общеобразовательных школ, детское учреждение образования №25 и амбулатория семейной медицины №6.

Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Агрессор продолжает нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка, акцентировала Людмила Денисова.

Источник: Людмила Денисова