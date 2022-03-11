Від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України загинули 78 дітей, понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

Вона зазначила, що встановити точні дані щодо кількості убитих і поранених жителів Маріуполя, Волновахи Донецької області та міста Ірпінь в Київській області поки неможливо.

За оперативною інформацією, вчора, 10 березня, в лікувальний заклад у Броварах звернувся за медичною допомогою житель села Скибине Київської області звернувся з 15-річним сином. Перебуваючи у власному автомобілі, вони потрапили під обстріл російських бойовиків. Обидва отримали осколкові поранення.

У Ніжині Чернігівської області внаслідок обстрілу з систем Ураган були пошкоджені 17 загальноосвітніх шкіл, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторія сімейної медицини №6.

Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини, акцентувала Людмила Денисова.

Джерело: Людмила Денисова