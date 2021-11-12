Исследования показывают, что неблагополучное психическое здоровье почти в три раза чаще встречается среди людей, которые пережили четыре или более неблагоприятных детских события, по сравнению с людьми, у которых их не было.

Исследование охватывало восемь типов невзгод детства:

эмоциональное, физическое или сексуальное насилие

взросление в семье, где было насилие

злоупотребление психоактивными веществами

психическое заболевание

развод родителей

член семьи за решеткой

— Токсические стрессоры в детстве могут нанести ущерб многим аспектам нашего здоровья на протяжении всей жизни, — говорит доцент Джанет Фанслоу из Школы здоровья населения факультета медицины и здравоохранения.

По ее мнению, этот эффект, словно круги на воде, распространяется по всему обществу, создавая огромную нагрузку на семью, здравоохранение и экономику.

Исследование предполагает, что переживание даже одного типа невзгод в детстве, например, если член семьи находится в тюрьме или становится свидетелем межличностного насилия в семье, связано с повышенным риском ухудшения психического здоровья.

Наличие двух или более факторов связано с более высокими шансами на инвалидность, а четыре или более — с хроническими проблемами физического здоровья.

По словам исследователей, повышенный риск проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания или астма, может быть связан с определенными типами побочных эффектов.

Ученые проанализировали почти 3 тыс. ответов на опрос о насилии в семье. В итоге выяснилось, что…

Вероятность сердечных заболеваний повысилась для людей, которые пережили эмоциональное или сексуальное насилие, стали свидетелями межличностного насилия или жили в семье, где было злоупотребление психоактивными веществами.

Шансы на астму увеличиваются у тех, кто живет в семье, злоупотребляющей психоактивными веществами, где были психически больные или где родители развелись.

Международные исследования показывают, как невзгоды в детстве могут повлиять на неврологическое и гормональное развитие, пути воспаления, когнитивные, социальные и эмоциональные способности и склонность к рискованному поведению, например, к курению или злоупотреблению психоактивными веществами.

— Политика и программы по борьбе с детской бедностью важны сами по себе, но не смогут полностью смягчить эффект неблагоприятного детского опыта, — отмечают ученые.

Около 45% людей, участвовавших в исследовании, не сообщили о неблагоприятных событиях в детстве. Большинство из них испытали по крайней мере одно, а каждый третий сообщил о более чем одном.

В исследовании психическое здоровье человека было описано как плохое, если было диагностировано долгосрочное заболевание или необходимость приема антидепрессантов или снотворного.