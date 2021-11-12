Дослідження показують, що неблагополучне психічне здоров’я майже в три рази частіше зустрічається серед людей, які пережили чотири або більше несприятливих подій у дитинстві, в порівнянні з людьми, у яких їх не було.

Дослідження охоплювало вісім типів негараздів дитинства:

емоційне, фізичне або сексуальне насильство

дорослішання в сім’ї, де було насильство

зловживання психоактивними речовинами

психічне захворювання

розлучення батьків

член сім’ї за гратами

– Токсичні стресори в дитинстві можуть завдати шкоди багатьом аспектам нашого здоров’я протягом усього життя, – говорить доцент Джанет Фанслоу зі школи здоров’я населення факультету медицини та охорони здоров’я.

На її думку, цей ефект, немов кола на воді, поширюється по всьому суспільству, створюючи величезне навантаження на сім’ю, охорону здоров’я та економіку.

Дослідження показує, що переживання навіть одного типу нещасть у дитинстві, наприклад, якщо член сім’ї перебуває у в’язниці або стає свідком міжособистісного насильства в сім’ї, пов’язане з підвищеним ризиком погіршення психічного здоров’я.

Наявність двох або більше факторів пов’язана з більш високими шансами на інвалідність, чотирьох або більше – з хронічними проблемами фізичного здоров’я.

За словами дослідників, підвищений ризик проблем зі здоров’ям, таких як серцеві захворювання або астма, може бути пов’язаний з певними типами побічних ефектів.

Вчені проаналізували майже 3 тис. відповідей в ході опитування про насильство в сім’ї. У підсумку з’ясувалося, що…

Ймовірність серцевих захворювань підвищилася для людей, які пережили емоційне або сексуальне насильство, стали свідками міжособистісного насильства або жили в сім’ї, де було зловживання психоактивними речовинами.

Шанси на астму збільшуються у тих, хто живе в сім’ї, що зловживає психоактивними речовинами, де були психічно хворі або де батьки розлучилися.

Міжнародні дослідження показують, як негаразди в дитинстві можуть вплинути на неврологічний і гормональний розвиток, шляхи запалення, когнітивні, соціальні та емоційні здібності і схильність до ризикованої поведінки, наприклад, до куріння або зловживання психоактивними речовинами.

– Політика і програми по боротьбі з дитячою бідністю важливі самі по собі, але не зможуть повністю пом’якшити ефект несприятливого дитячого досвіду, – відзначають вчені.

Близько 45% людей, які брали участь у дослідженні, не повідомили про несприятливі події в дитинстві. Більшість з них випробували принаймні одне, а кожен третій повідомив про більш ніж одне.

У дослідженні психічне здоров’я людини було описано як погане, якщо було діагностовано довгострокове захворювання або необхідність прийому антидепресантів або снодійного.