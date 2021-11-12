Про те, як нинішня небувала хвиля коронавірусної інфекції позначилася на наших дітях, Факти ICTV дізналися у доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О.Богомольця Сергія Крамарьова.

– У нашій Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні дітей з коронавірусною інфекцією стало в рази більше, ніж ми спостерігали рік тому. Але навіть не це найголовніше, – зазначив Сергій Олександрович.

За його словами, найстрашніше в поточному сплеску захворюваності на коронавірусну інфекцію те, що діти стали переносити її набагато важче.

Щодня в реанімації лікарні перебуває від трьох до шести маленьких пацієнтів. Це важкі пневмонії, важкі дихальні недостатності.

– На жаль, є і летальні випадки. Не так багато, як серед дорослих, але є… – сказав лікар-інфекціоніст.

Вакцинація та дистанційка

Сергій Крамарьов висловив глибоке переконання в тому, що вакцинувати дітей від коронавірусу потрібно обов’язково. І насамперед – групи ризику. Тобто діток з важкими хронічними патологіями. Адже саме вони першими потрапляють до реанімації. Те, що такі діти повинні бути обов’язково щеплені, не викликає жодних сумнівів.

Що ж стосується дистанційного навчання, то, на думку професора, все залежить від епідемічної ситуації.

– Я вважаю цей формат навчання малоефективним, як у школі, так і у вишах. Тому за найменшої зміни обставин на краще, все це потрібно повертати в звичні рамки, – зазначив Сергій Крамарьов.

Він нагадав, що ВООЗ не підтримує закриття шкіл у період пандемії. Але, з огляду на ситуацію з коронавірусом в Україні, слід все ж дочекатися її нормалізації, перш ніж скасовувати дистанційну форму навчання.

Прогноз і мінімізація ризиків

– Світ зіткнувся з новою і непередбачуваною інфекцією, тому давати прогнози дуже складно, – каже лікар-інфекціоніст.

За його словами, ми вже досягли піку захворюваності й вийшли на плато, після якого через два, максимум три тижні захворюваність повинна піти на спад.

Нові хвилі інфекції цілком залежатимуть від того, чи з’явиться новий штам коронавірусу, чи ні.

Але це все невизначене майбутнє, що ж стосується сьогодення, то дорослим, мамам і татам, всьому оточенню слід обов’язково вакцинуватися від коронавірусу. Щоб захистити і себе, і дітей, яких поки що не можна щеплювати, тобто молодше 12 років. І особливо тих, які мають важкі фонові захворювання.

– Якщо дитина захворіла, до цього потрібно поставитися вкрай уважно, – зазначив Сергій Крамарьов.

За його словами, Дельта-варіант протікає, як правило, з симптоматикою респіраторно-вірусної інфекції, висока температура буває набагато рідше.

Тому, якщо у дитини з’явилася задишка, вона стала млявою, сонливою, швидко втомлюється, скаржиться на болі в грудях, слід терміново звертатися до лікаря.

В Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу отримали Covid-щеплення вже 43 157 дітей віком 12-17 років. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я у відповідь на запит Фактів ICTV. Для вакцинації, відповідно до інструкції, використовується вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.