О том, как нынешняя небывалая волна коронавирусной инфекции отразилась на наших детях, Факты ICTV узнали у доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой детских инфекционных болезней НМУ имени А.А.Богомольца Сергея Крамарева.

— В нашей Киевской городской детской клинической инфекционной больнице детей с коронавирусной инфекцией стало в разы больше, чем мы наблюдали год назад. Но даже не это самое главное, — отметил Сергей Александрович.

По его словам, самое страшное в нынешнем всплеске заболеваемости коронавирусной инфекцией то, что дети стали переносить ее гораздо тяжелее.

Каждый день в реанимации больницы находится от трех до шести маленьких пациентов. Это тяжелые пневмонии, тяжелые дыхательные недостаточности.

— К сожалению, есть и летальные исходы. Не так много, как среди взрослых, но есть… — сказал врач-инфекционист.

Вакцинация и дистанционка

Сергей Крамарев выразил глубокое убеждение в том, что вакцинировать детей от коронавируса нужно обязательно. И в первую очередь – группы риска. То есть деток с тяжелыми хроническими патологиями. Ведь именно они первыми попадают в реанимацию. И то, что такие дети должны быть обязательно привиты, не вызывает никаких сомнений.

Что же касается дистанционного обучения, то, по мнению профессора, все зависит от эпидемической ситуации.

— Я расцениваю этот формат обучения как малоэффективный, как в школах, так и в вузах. Поэтому при малейшем изменении обстановки в лучшую сторону, все это нужно возвращать в привычные рамки, — отметил Сергей Крамарев.

Он напомнил, что ВОЗ не поддерживает закрытие школ в период пандемии. Но, учитывая ситуацию с коронавирусом в Украине, следует все же дождаться ее нормализации, прежде чем отменять дистанционную форму обучения.

Прогноз и минимизация рисков

— Мир столкнулся с новой и непредсказуемой инфекцией, поэтому давать прогнозы очень сложно, — говорит врач-инфекционист.

По его словам, мы уже достигли пика заболеваемости и вышли на плато, после которого через две, максимум три недели заболеваемость должна пойти на спад.

Новые волны инфекции всецело будут зависеть от того, появится ли новый штамм коронавируса или нет.

Но это все неопределенное будущее, что же касается настоящего, то взрослым, мамам и папам, всему окружению следует обязательно вакцинироваться от коронавируса. Чтобы защитить и себя, и детей, которых пока нельзя прививать, то есть младше 12 лет. И особенно тех, которые имеют тяжелые фоновые заболевания.

— Если ребенок заболел, к этому нужно отнестись крайне внимательно, — отметил Сергей Крамарев.

По его словам, Дельта-вариант протекает, как правило, с симптоматикой респираторно-вирусной инфекции, высокая температура бывает гораздо реже.

Поэтому если у ребенка появилась отдышка, он стал вялым, сонливым, быстро устает, жалуется на боли в груди, следует срочно обращаться к врачу.

В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса получили Covid-прививки уже 43 157 детей в возрасте 12-17 лет. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответ на запрос Фактов ICTV. Для вакцинации, согласно инструкции, используется вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.