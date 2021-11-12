Люди без прививки от Covid-19 умирают в 20 раз чаще, чем привитые.

— Такую статистику, основанную на исследованиях, обнародовали в американском штате Техас, — написал на своей странице в Facebook врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Олег Швец. – Это данные за сентябрь 2021 года.

По словам главного эпидемиолога штата Дженнифер Шуфорд, цифры подтверждают то, что наблюдается в течение последних месяцев.

Также доказано, что отказ от вакцинации в 13 раз увеличивает возможность заразиться коронавирусом по сравнению с полностью вакцинированными людьми. Невакцинированные граждане также увеличивают и статистику смертности.

Исследования показали, что защита от прививки против Covid-19 была самой мощной у молодых.

Для 30-летних невакцинированных риск смертности стал в 23 раза выше, а для 40-летних он увеличивался в 55 раз по сравнению с теми, кто полностью вакцинировался.

Среди самых молодых взрослых (18-29 лет), которые были привиты, в сентябре умерли только 10 человек, а из непривитых — 339.

Пандемия коронавируса стала самым трудным испытанием для человечества после Второй мировой войны. Она продолжает уносить человеческие жизни.

За прошлую неделю в Украине умерли почти 5 тыс. человек.

Врач Олег Швец обращается ко всем колеблющимся: прислушайтесь к здравому смыслу — сделайте прививку, чтобы сохранить жизнь.

За сутки 10 ноября 2021 Украина вышла на второе место в мире по количеству новых смертей от коронавируса, в стране зафиксировали 652 новых летальных исхода.

Источник: Олег Швець