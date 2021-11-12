Люди без щеплення від Covid-19 помирають у 20 разів частіше, ніж щеплені.

– Таку статистику, що базується на дослідженнях, оприлюднили в американському штаті Техас, – написав на своїй сторінці у Facebook лікар-гастроентеролог, к.м.н. Олег Швець. – Це дані за вересень 2021 року.

За словами головного епідеміолога штату Дженіфер Шуфорд, цифри підтверджують те, що спостерігається протягом останніх місяців.

Також доведено, що відмова від вакцинації у 13 разів збільшує можливість заразитися коронавірусом у порівнянні з повністю вакцинованими людьми. Невакциновані громадяни також підвищують і статистику смертності.

Дослідження показали, що захист від щеплення проти Covid-19 був найпотужнішим у молодих.

Для 30-річних невакцинованих ризик смертності става у 23 рази вищим, а для 40-річних він збільшувався у 55 разів у порівнянні з тими, хто повністю вакцинувався.

Серед наймолодших дорослих (18-29 років), які були щеплені, у вересні померло лише 10 людей, а серед нещеплених – 339.

Пандемія коронавірусу стала найважчим випробуванням для людства після Другої світової війни. Вона продовжує забирати людські життя.

За минулий тиждень в Україні померло майже 5 тис. людей.

Лікар Олег Швець звертається до всіх, хто вагається: дослухайтесь до здорового глузду — зробіть щеплення, щоб зберегти життя.

За добу 10 листопада 2021 року Україна вийшла на друге місце у світі за кількістю нових смертей від коронавірусу, у країні зафіксували 652 нових летальних випадки.

Джерело: Олег Швець