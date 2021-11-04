Через пандемію коронавірусу побільшало смертей на планеті. Але не лише Covid-19 масово косить людей, а й туберкульоз.

Згідно з даними науковців, поширення вірусу на планеті вплинуло на медичні системи усіх країн. Лікарі почали більше уваги приділяти пацієнтам з коронавірусом, закривши доступ хворим до інших медичних послуг.

Після початку пандемії у світі почали рідше виявляти випадки туберкульозу: у 2019 році їх було 7,1 млн, у 2020-му – 5,8 млн.

Але це не означає, що люди нині рідше хворіють на туберкульоз. Просто випадки не виявляють і вчасно не допомагають хворим.

За даними ВООЗ, на сьогодні на туберкульоз хворіють 4,1 млн осіб, але у них або не підтвердили захворювання, або про нього офіційно не повідомляли.

Водночас загальна кількість летальних випадків, спричинених цією небезпечною хворобою, зросла у 30 країнах світу.

Прогнози науковців також не втішають – вони вважають, що показники смертності у світі будуть ще вищими у 2022 році.

Джерело: The Lancet