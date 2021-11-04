Из-за пандемии коронавируса стало больше смертей на планете. Но не только Covid-19 массово косит людей, но и туберкулез.

Согласно данным ученым, распространение вируса на планете отобразилось на медицинских системах всех стран. Врачи стали больше внимания уделять пациентам с коронавирусом, закрыв доступ больным к другим медицинским услугам.

После начала пандемии в мире стали реже выявлять случаи туберкулеза: в 2019 году их было 7,1 млн, в 2020-м — 5,8 млн.

Но это не значит, что люди сейчас реже болеют туберкулезом. Просто случаи не выявляют и вовремя не оказывают помощь больным.

По данным ВОЗ, на сегодня туберкулезом болеют 4,1 млн человек, но у них либо не подтвердили заболевание, либо о нем официально не сообщали.

При этом общее количество летальных случаев, вызванных этой опасной болезнью, возросло в 30 странах мира.

Прогнозы ученых также не утешают — они считают, что показатели смертности в мире станут еще выше в 2022 году.

Источник: The Lancet