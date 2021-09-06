Йога и дыхательные упражнения перед сном помогут ребенку быстрее уснуть и лучше спать.

Сертифицированный тренер по детской йоге Светлана Гаркуша рассказала, как мотивировать ребенка делать упражнения вечером, как и когда это лучше делать.

— Для детей дошкольного возраста лучше проводить все в игровой форме, сопровождая физические упражнения сказками, историями. Например, виртуальное путешествие в страну великанов или история любимой игрушки. Таким образом ребенок начинает включаться в процесс и делать упражнения, — говорит Светлана Гаркуша.

При этом родители должны не руководить процессом, не просто указывать ребенку, а все делать вместе с ним.

Вечером лучше делать асаны на растяжение, скручивание — кошка, собака мордой вверх, вниз. Также важно правильно дышать.

— Упражнения нужно выполнять медленно, больше задерживаться в статике, в каждой позе делать несколько вдохов и выдохов. При этом выдох должен быть дольше, чем вдох, — дополняет тренер по детской йоге.

Заниматься йогой можно прямо перед сном в кровати или же на полу в комнате.

— Согласно статистике, дети, которые занимаются йогой, намного реже болеют, за счет укрепления всего организма, быстрее учатся контролировать свое тело и эмоции, развивают образное мышление, — комментирует Светлана Гаркуша.

Важно за полтора-два час до этого покушать, чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта во время занятия йогой.

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После занятия можно выпить воды, чтобы восстановить водный баланс. Можно начинать делать такие упражнения от полутора лет.