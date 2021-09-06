Йога та дихальні вправи перед сном допоможуть дитині швидше заснути та ліпше спати.

Сертифікований тренер із дитячої йоги Світлана Гаркуша розповіла, як мотивувати дитину робити вправи ввечері, як і коли це краще робити.

– Для дітей дошкільного віку ліпше проводити все в ігровій формі, супроводжуючи фізичні вправи казками, історіями. Наприклад, віртуальна подорож до країни велетнів або історія улюбленої іграшки. Так дитина починає зацікавлюватися процесом та робити вправи, – каже Світлана Гаркуша.

Водночас батьки мають не керувати процесом, не просто вказувати дитині, а все робити разом з нею.

Увечері краще робити асани на гнучкість, скручування – кішка, собака мордою вгору, вниз. Також важливо правильно дихати.

– Вправи потрібно виконувати повільно, більше затримуватися у статиці, у кожній позі робити кілька вдихів і видихів. Водночас видих повинен бути довшим, ніж вдих, – доповнює тренер з дитячої йоги.

Займатися йогою можна одразу перед сном у ліжку або ж на підлозі в кімнаті.

– Згідно зі статистикою, діти, які займаються йогою, набагато рідше хворіють, за рахунок зміцнення всього організму, швидше вчаться контролювати своє тіло й емоції, розвивають образне мислення, – коментує Світлана Гаркуша.

Важливо за півтори-дві години до цього поїсти, щоб дитина не відчувала дискомфорту під час заняття йогою.

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Після заняття можна випити води, щоб відновити водний баланс. Можна починати робити такі вправи з півтора року.