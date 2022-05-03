Во время войны своевременная иммунизация от определенных болезней может спасти жизни детей. Причиной около 15% смертей детей в возрасте до 5 лет является пневмония.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. Одним из главных ее возбудителей является гемофильная палочка типа Б, которая приводит к заболеванию ХИБ-инфекцией.

ХИБ-инфекция или гемофильная инфекция может привести и к ряду других тяжелых болезней — гнойный менингит, поражение нервной системы, эпиглотит (тяжелый отек горла), отит, сепсис (инфекция крови) и другие.

Передается инфекция воздушно-капельным путем или контактно. По статистике, от 3 до 6% случаев гемофильной инфекции типа Б у детей являются фатальными. До 20% пациентов, которые выжили после менингита, вызванного ХИБ, теряют слух или имеют неврологические осложнения.

В зоне наивысшего риска дети в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Однако поразить болезнь может и подростков и даже взрослых. В ЦОЗ уверяют, что наиболее эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация.

Она может проводиться моновакцинами и комбинированными вакцинами, содержащими ХИБ-компонент. Прививки для профилактики инфекции необходимо проводить по схеме:

первая доза — 2 месяц жизни;

вторая доза — 4 месяц жизни;

третья доза — 12 месяц жизни.

Источник: ЦОЗ