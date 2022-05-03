Під час війни вчасна імунізація від певних хвороб може врятувати життя дітей. Причиною близько 15% смертей дітлахів віком до 5 років є пневмонія.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Одним із головних її збудників є гемофільна паличка типу Б, яка призводить до захворювання ХІБ-інфекцією.

ХІБ-інфекція або гемофільна інфекція може призвести й до низки інших тяжких хвороб — гнійний менінгіт, ураження нервової системи, епіглотит (тяжкий набряк горла), отит, сепсис (інфекція крові) та інші.

Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом або контактно. За статистикою, від 3 до 6% випадків гемофільної інфекції типу Б у дітей є фатальними. До 20% пацієнтів, які вижили після менінгіту, спричиненого ХІБ, втрачають слух або мають неврологічні ускладнення.

У зоні найвищого ризику діти віком від 6 місяців до 4 років. Однак вразити хвороба може й підлітків і навіть дорослих. У ЦГЗ запевняють, що найбільш ефективним методом профілактики захворювання є вакцинація.

Вона може проводитися моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять ХІБ-компонент. Щеплення для профілактики інфекції необхідно проводити за схемою:

перша доза — 2 місяць життя;

друга доза — 4 місяць життя;

третя доза — 12 місяць життя.

Джерело: ЦГЗ