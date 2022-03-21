Утром 18 марта в один из киевских дворов попала ракета. Разбило четыре гаража, сгорело несколько машин. Но главное — пострадали люди.

Среди получивших ранения была 27-летняя молодая мама Ольга, которая перед обстрелом как раз села кормить грудью свою полуторамесячную дочь Викторию.

Женщина инстинктивно прикрыла малышку собой, когда услышала взрыв.

– Я села кормить маленькую и прикрыла ее одеяльцем. Вдруг во дворе взорвалось и полетели стекла, — рассказала Ольга. – Я склонилась над девочкой, а Дима, муж, накрыл собой нас обеих. Только благодаря этому дочь не пострадала. Если бы она была в своей кроватке, то я даже представить не могу, что бы было.

Женщина получила многочисленные ранения. Больше всего пострадали голова и лицо.

— Я не чувствовала боли, — рассказала Ольга. — Но когда полилась кровь, я испугалась, что это кровь ребенка, а муж сказал, что с ней все в порядке, та кровь — моя.

После взрыва снесло не только гаражи, но и вывернуло стену жилого дома, где жили молодые родители. Люди начали выбегать из квартир, им помогали военные, и все, кто оказался рядом. Вынесли коляску, положили в него ребенка.

Молодую маму вывели на улицу, там уже была скорая помощь, которая и доставила их с дочкой в ​​Охматдет. Врач скорой связалась с Ольгиным мужем, и волонтеры позже привезли его в больницу, ведь он тоже получил ранение ноги и контузию.

В Охматдете малышку обследовали. К счастью, она не пострадала. Лишь маленькая царапина и парочка синяков напоминают о случившемся. Супругам оказали медицинскую помощь.

— У мамы, поступившей к нам, были многочисленные поражения лица, головы и тела, — рассказал челюстно-лицевой хирург Анатолий Тимошенко. — Мы работали с Ольгой около трех часов. Ее тело приняло на себя все обломки стекла, потому что она прикрыла собой дочь. Только благодаря этому малышка не пострадала, а ее грудь изрезана осколками, она же в тот момент кормила ребенка.

Ольга рассказала, что от взрыва пострадали шесть домов. Среди них детский сад и школа. Правда, в школе только стекла выбило, но вероятнее всего, в бомбоубежище, находящемся под зданием учебного заведения, укрывались люди.

Когда началась война, маленькой Виктории было всего две недели, и молодые родители не решились уезжать из города. Ведь с такой крохой невозможно ехать в переполненном автобусе или даже поезде. Потому и остались в Киеве.

Но после всего, что произошло, решение выехать из Киева, а потом на Запад, было принято. Врачи говорят, что через несколько дней уже могут выписать супругов из больницы с их маленькой Викторией.

Источник и фото: Охматдет