Вранці 18 березня в один із київських дворів потрапила ракета. Розбило чотири гаражі, згоріло кілька машин. Але головне – постраждали люди.

Серед тих, хто отримав поранення, була 27-річна молода мама Ольга, що перед обстрілом саме сіла годувати грудьми свою півторамісячну донечку Вікторію.

Жінка інстинктивно прикрила маля собою, коли почула вибух.

– Я сіла годувати маленьку і прикрила її ковдрочкою. Аж раптом у дворі вибухнуло і полетіло скло, – розказала Ольга. – Я схилилася над дівчинкою, а Діма, чоловік, накрив собою нас обох. Тільки завдяки цьому донька не постраждала. Якби вона була у своєму ліжечку, то я навіть уявити не можу, що було б.

Жінка отримала численні поранення. Найбільше постраждали голова та обличчя.

– Я не відчувала болю, – розказала Ольга. – Та коли полилася кров, я злякалася, що це кров дитини, а чоловік сказав, що з нею все гаразд, а та кров – моя.

Після вибуху знесло не тільки гаражі, а й вивернуло стіну житлового будинку, де жили молоді батьки. Люди почали вибігати з квартир, їм допомагали військові, та всі, хто опинився поруч. Винесли візочок, поклали в нього дитину.

Молоду маму вивели надвір, там уже була швидка допомога, яка доправила їх із донечкою до Охматдиту. Лікарка швидкої зв’язалася з чоловіком Ольги, і волонтери пізніше привезли його до лікарні, бо він теж отримав поранення ноги і контузію.

В Охматдиті маленьку обстежили. На щастя, вона не постраждала. Лише маленька подряпинка та парочка синців нагадують про те, що сталося. Подружжю надали медичну допомогу.

– У мами, що надійшла до нас, були чисельні ураження обличчя, голови та тіла, – розказав щелепно-лицьовий хірург Анатолій Тимошенко. – Ми працювали з Ольгою близько трьох годин. Її тіло прийняло на себе всі уламки скла, тому що вона прикрила собою доньку. Тільки завдяки цьому маля не постраждало. Її груди посічені осколками, вона ж саме годувала дитину.

Ольга розказала, що від того вибуху постраждало шість будинків. Серед них дитячий садочок та школа. Правда, в школі тільки шибки вибило, але ймовірно, у бомбосховищі, що під будівлею начального закладу, ховалися люди.

Коли почалася війна, маленькій Вікторії було лише два тижні, і молоді батьки не наважилися виїжджати з міста. Адже з такою крихіткою неможливо їхати переповненим автобусом або навіть потягом. Тому й лишилися в Києві.

Та після всього, що сталося, рішення виїхати з Києва, а потім на Захід було прийняте. Лікарі кажуть, що за кілька днів уже можуть виписати подружжя з лікарні з їхньою маленькою Вікторією.

Джерело: Охматдит