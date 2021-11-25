Рутинная вакцинация детей и взрослых важна, ведь благодаря этому можно уберечься от опасных для жизни болезней. Особое внимание следует уделить именно объяснению ребенку, почему нужно делать прививку.

В Минздраве рассказали, как правильно подготовить ребенка к вакцинации. Перед проведением прививки врач осуществляет осмотр ребенка, оценивает общее состояние его здоровья. Важно понимать, что ребенок может волноваться и беспокоиться относительно процедуры вакцинации, нуждаться в психологической поддержке.

Эксперты советуют обсудить с ребенком процедуру, которую он будет проходить, заблаговременно. Необходимо дать ответы на все вопросы, которые могут его интересовать.

— Опишите ребенку каждое действие медработника, объясните зачем обрабатывать место укола, как работает шприц и тому подобное. Можно вместе посмотреть мультфильм или специальные видео о вакцинации детей, — отметили в Минздраве.

Ни в коем случае не стоит делать акцент на том, что укол безболезненный – это будет ложью. Лучше сделать упор на то, что лишь так она сможет попасть в ее организм и помочь ему противостоять заболеванию.

Если перед процедурой ребенок чувствует себя встревоженным и испуганным, можно попробовать такие техники:

сжимание — предложите ребенку сжимать мячик или собственные ладони. Необходимо сильно сжать что-то ладонями и задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Следующий этап: расслабление и повторение цикла;

послушайте вместе музыку или попейте. Это поможет ребенку отвлечься от процедуры, а затем он будет более расслабленным;

попробуйте поработать с воображением. Представьте вместе с ребенком место, которое ему приятно. Попросите сына/дочь описать то, что он/она видит, какие запахи и звуки слышит, что чувствует.

Важно помнить, что иногда прививки, которые защищают вашего ребенка от инфекционных заболеваний, могут вызывать временный дискомфорт, например, незначительную боль в месте инъекции, повышение температуры. По этой причине ребенок может нервничать и плакать, соответственно, после прививки он нуждается в большем внимании. В случае повышения температуры или ухудшения состояния ребенка, необходимо обратиться к врачу.