Рутинна вакцинація дітей та дорослих важлива, адже завдяки цьому можна вберегтися від небезпечних для життя хвороб. Особливу увагу слід приділити саме поясненню дитині, чому потрібно робити щеплення.

У МОЗ розповіли, як правильно підготувати дитину до вакцинації. Перед проведенням щеплення лікар здійснює огляд дитини та оцінює загальний стан її здоров’я. Важливо розуміти, що дитина може хвилюватись і тривожитись щодо процедури вакцинації, потребувати психологічної підтримки.

Експерти радять обговорити із дитиною процедуру, яку вона проходитиме, завчасно. Необхідно дати відповіді на всі запитання, які можуть її цікавити.

– Опишіть дитині кожну дію медпрацівника, поясніть навіщо обробляти місце уколу, як працює шприц тощо. Можна разом переглянути мультфільм чи спеціальні відео про вакцинацію дітей, – зазначили у МОЗ.

У жодному разі не варто наголошувати на тому, що укол безболісний – це буде брехнею. Краще зробити наголос на те, що лише так вакцина зможе потрапити у її організм і допомогти йому протистояти захворюванню.

Якщо перед процедурою дитина почувається стривоженою та переляканою, можна спробувати такі техніки:

стискання – запропонуйте дитині стискати м’ячик або власні долоні. Необхідно сильно стиснути щось долонями та затриматися на 5 секунд у такому стані. Наступний етап: розслаблення і повторення циклу;

послухайте разом музику або поспівайте. Це допоможе дитині відволіктися від процедури, а відтак вона буде більш розслабленою;

спробуйте попрацювати з уявою. Уявіть разом із дитиною місце, яке їй приємне. Попросіть сина/дочку описати те, що він/вона бачить, які запахи та звуки чує, що відчуває.

Важливо пам’ятати, що іноді щеплення, які захищають вашу дитину від інфекційних захворювань, можуть викликати тимчасовий дискомфорт, наприклад, незначний біль у місці ін’єкції, підвищення температури. З цієї причини дитина може нервувати і плакати, відповідно, після щеплення вона потребує більшої уваги. У разі підвищення температури чи іншого погіршення стану дитини, необхідно звернутися до лікаря.