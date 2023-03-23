Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали, какие наставления или советы могут давать родители своим дочерям, чтобы те в будущем избежали неприятностей и проблем и умели отстаивать свои интересы.

Если тебя ударили, немедленно собирай вещи. Не принимай извинений, не вступай в переговоры. Любое “извини меня” завтра обязательно превратится в “ты меня достала”. В это болото очень легко упасть и очень трудно вылезти. Любое “ты сама виновата” и “ты меня достаешь” – ложь.

Если чувствуешь, что тебе нужна помощь, ищи ее где угодно. Обращайся к родителям, друзьям, знакомым или психологам. Рассказывай о том, что тебе болит, всем, кто готов слушать. Никогда не стесняйся принимать помощь.

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Отношения никогда не начинаются с побоев. Первые ласточки выглядят как “какого черта ты вмешиваешься”, “да что ты понимаешь”, “я сказал, значит, ты уходишь”. Сначала просьба превращается в приказ, затем мелкие унижения становятся нормой. Никому не позволяй унижать тебя и специально причинять боль.

— Если речь идет о домашнем насилии, то главный твой враг — это ощущение, что вроде показалось. Сегодня человек ведет себя абсолютно адекватно, а завтра превращается в раздраженного садиста, — отмечают психологи,

По их словам, если такое происходит часто – стоит насторожиться. Это ощущение — главный симптом, на который можно опираться. В отношениях с таким человеком не заходи слишком далеко.

Пусть у тебя всегда будут собственные деньги, свои источники заработка. Обсуди это с партнером до того, как окажешься в декрете. Это очень важно.

Не позволяй, чтобы отношения стали единственным важным в твоей жизни. Это опасная конструкция. Друзья, работа, спорт, увлечения – пусть все это обязательно будет. Зарабатывай. Учись.

Следи за своим здоровьем, заботься о себе и своих интересах.

Никогда не попадайся в ловушку “все так живут”. Это не правда.

Экспериментируй, пробуй новое. Новые работы, новые стрижки, новые виды спорта. Новые блюда, новые правила в семье. Чем больше нового ты сможешь впустить в свою жизнь, тем увереннее будешь себя чувствовать в отношениях.

Источник: Психологическая поддержка